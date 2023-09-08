"الصحة الخليجي": "الورم الحليمي البشري".. الأعراض والمضاعفات وطرق العلاج

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أوضح مجلس الصحة الخليجي أن فيروس "الورم الحليمي البشري" يعتبر من الأمراض المنقولة جنسيًا، وهو فيروس مغلف بحمض DNA يصيب الجلد أو الخلايا المخاطية، أو التي تكون في بطانة الأعضاء في الجهاز التناسلي. اضافة اعلان

وأضاف المجلس في حسابه على تطبيق التواصل الاجتماعي "إكس" إلى أن الفيروس يمكن أن يصيب النساء والرجال، ولكنه أكثر شيوعا عند النساء.





200 نوع



أعراض الإصابة بالورم الحليمي



أسباب الإصابة بالورم الحليمي



طرق التشخيص



طرق علاج فيروس الورم الحليمي



طرق الوقاية



مضاعفات فيروس الورم الحليمي البشري



متى يجب عليك مراجعة الطبيب؟







⁰#مجلس_الصحة_الخليجي ما هو فيروس الورم الحليمي البشري؟ وما هي أعراض الإصابة به؟⁰ستجد المزيد من المعلومات، من خلال زيارة منصة #دليلك_الصحي للتعرف على المرض وطرق الوقاية منه 👇 September 7, 2023

الأسئلة الشائعة

هل يغني التطعيم عن فحص سرطان الرحم؟



هل فيروس الورم الحليمي البشري يؤثر على الحامل؟



هل التطعيم مناسب للذين هم أعلى من 26 سنة؟



يوجد تقريبًا 200 نوع من فيروس "الورم الحليمي البشري"، وتصنف إلى:- أنواع خطيرة: وغالبًا تكون مسؤولة عن الإصابة بالسرطان، ومن أهمها HPV16 – HPV18.- أنواع أقل خطورة: غالبًا ما تسبب الثآليل في الجسم، ولا تسبب مضاعفات خطيرة مثل النوع الأول.قد لا تظهر أعراض على المرضى المصابين، ولكن أبرز ما يمكن أن يحدث هو:- الثآليل في الجسم، وغالبًا في الأعضاء التناسلية للذكور والإناث، وقد يكون في الفم والحلق.- ظهور خلايا أو آفة قابلة للتسرطن، من الممكن أن تسبب أعراضًا مثل نزيف وتهيج في المنطقة.وقد تكتشف المرأة أن لديها فيروس الورم الحليمي عند الكشف عن سرطان عنق الرحم.ويمكن أن يبقى الفيروس عدة سنوات بالجسم، وعندما تكون مناعة الجسم ضعيفة، يمكن أن يسبب سرطانات في الجهاز التناسلي للرجال والنساء والحلق، ويمكن أن يسبب بشكل عام أعراضًا مثل:- النزيف.- الآلام.- الانتفاخات.- ينتقل فيروس الورم الحليمي البشري بسبب الاتصال الجنسي، وينتقل من خلال جميع أنواع الاتصال الجنسي حتى ولم تكن هنالك أعراض.- التلامس الجلدي.- في الحالات النادرة ينتقل الفيروس من الأم للجنين.- يمكن أيضًا أن ينتقل عن طريق الاتصال المباشر والتلامس مع جروح الشخص المصاب.- وجود بعض عوامل خطر الإصابة بفيروس الورم الحليمي البشري مثل تعدد العلاقات ومرض الإيدز.عادة ما يكون مقدم الرعاية الصحية قادرًا على تشخيص الثآليل التناسلية بمجرد النظر، ويأخذ الطبيب التاريخ المرضي وإجراء الفحص السريري، كما قد يطلب إجراءات إضافية حسب ما تقتضيه الحاجة مثل:- مسحة عنق الرحم: تفحص مسحة عنق الرحم سرطان عنق الرحم، والخلايا محتملة التسرطن التي قد تصبح سرطانية إذا تركت دون علاج، ويحدث سرطان عنق الرحم دائمًا بسبب فيروس الورم الحليمي البشري عالي الخطورة.- الفحص البصري باستخدام حمض الأسيتيك (VIA): إذا كانت الثآليل غير واضحة بالنظر، يضع مقدم الرعاية الصحية محلولًا يحول الخلايا غير الطبيعية إلى اللون الأبيض بحيث يسهل التعرف عليها.- حتى الآن لا يوجد علاج محدد لفيروس الورم الحليمي البشري، ولكن توجد علاجات للمشاكل المصاحبة له.- علاج للثآليل: وإذا لم تخضع للعلاج من الممكن أن تكبر في الحجم والعدد أو تبقى كما هي أو تذهب من تلقاء نفسها.- علاج مرحلة ما قبل سرطان الرحم.- علاج السرطان.- عن طريق أخذ جرعتين من تطعيم فيروس الورم الحليمي البشري من عمر 9 - 14 عامًا للإناث والذكور، والذي يقلل 90% من الإصابة بالسرطانات المتعلقة بفيروس الورم الحليمي البشري.- وفي حال عدم أخذ التطعيم قبل سن 15 عامًا، يمكن أخذها حتى سن 26 عامًا لكن في 3 جرعات.- إجراء فحص سرطان الرحم من عمر 21 عامًا فأكثر، مرة كل 3 سنوات.- أن يصبح الفيروس مزمنًا.- الإصابة بسرطان عنق الرحم.- الإصابة بسرطانات الجهاز التناسلي الأخرى.- وهنالك 14 نوع من فيروس الورم الحليمي البشري التي تزيد من فرصة الإصابة بسرطانات الجهاز التناسلي.إذا كنت تعاني أي علامات أو أعراض لفيروس الورم الحليمي البشري، مثل الثآليل في الجسم وغالبًا في الأعضاء التناسلية، أو وجود نزيف مهبلي وخاصة بعد الجماع، فيجب عليك مراجعة الطبيب فورًا لإجراء الفحص الطبي.لا، التطعيم وحده لا يغني عن فحص سرطان الرحم لمن هم معرضين له.نعم، النساء الحوامل المصابات بفيروس الورم الحليمي قد تظهر عليهم الثآليل. وقد تظهر عليهم تغيرات في الخلايا ويستلزم فحص روتيني لسرطان عنق الرحم خلال فترة الحمل.يكون أقل فعالية مقارنة بالفئات العمرية السابقة، وفي الغالب لا ينصح بأخذه في هذه المرحلة ما بين 26 – 45.