الشورى يناقش مشروعي نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية

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عقد مجلس الشورى, اليوم الاثنين, جلسته العادية الثالثة والعشرين من أعمال السنة الرابعة للدورة الثامنة برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ .

واستعرض المجلس في مستهل الجلسة, جدول أعمال جلسته العادية الثالثة والعشرين، وما جاء فيه من بنود متخذاً قراره اللازم بشأنها .





مشروعا نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية



مشاريع مذكرات تفاهم واتفاقيات



الإعفاء المتبادل من تأشيرة الإقامة القصيرة بين المملكة وكوسوفا



فقد ناقش مجلس الشورى خلال هذه الجلسة مشروعي نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية , وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة التجارة والاستثمار, تلته عضو المجلس رئيس اللجنة الأستاذة حنان السماري, بشأن ما تضمنه مشروعي النظامين .وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش , أبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه مشروعي النظامين، حيث طلبت اللجنة بعد نهاية المناقشة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس.إلى ذلك أصدر مجلس الشورى خلال الجلسة, عدداً من القرارات بشأن مشاريع مذكرات تفاهم واتفاقيات, حيث وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة المصادر الطبيعية والبيئية في روسيا الاتحادية للتعاون في مجال الجيولوجيا والثروة المعدنية, وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الطاقة والصناعة تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور أسامة عارف, بشأن مشروع المذكرة .كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية في جمهورية كوت ديفوار, وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الشؤون الخارجية تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور وائل الإدريسي, بشأن مشروع المذكرة.فيما وافق المجلس في هذا السياق على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كوسوفا في شأن الإعفاء المتبادل من تأشيرة الإقامة القصيرة الأجل لحاملي الجوازات الدبلوماسية والرسمية والخاصة، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع الاتفاقية .وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة وافق مجلس الشورى على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية , ووزارة البيئة في الجمهورية التونسية في مجال حماية البيئة, وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة المياه والزراعة والبيئة, تلته عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتورة عائشة عريشي, بشأن مشروع المذكرة .كما وافق المجلس على انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية المحافظة على الأراضي الرطبة (رامسار), وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة المياه والزراعة والبيئة, بشأن مشروع الاتفاقية.