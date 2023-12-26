"الشورى" يعتزم إلغاء عقوبة الجلد تعزيرًا في قضايا المخدرات

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قرر مجلس الشورى، إعادة تقرير اللجنة الأمنية والعسكرية في المجلس، بشأن مقترح تعديل نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المتضمن إلغاء عقوبة الجلد التعزيرية لمزيد من الدراسة. اضافة اعلان





اللجنة ترفض التعديل على نظام مكافحة المخدرات



الشهراني يرى التريث في تعديل نظام المخدرات



تعديل نظام مكافحة المخدرات غير مناسب الآن



3 أسباب لرفض تقرير اللجنة حول "مكافحة المخدرات"



الأنظمة هي المكان الطبيعي للعقوبات



والتقرير مقدم من الدكتور هادي اليامي، نائب رئيس لجنة حقوق الإنسان، وفقًا للمادة 23 من نظام المجلس، وقد رأت اللجنة في توصية تقريرها رفض التعديل المقترح.وعارض عدد من الأعضاء هذا الرفض وتباينت آراء البعض الآخر على التقرير أثناء مناقشته في جلسة سابقة ما بين مؤيد له ومطالب في التريث.وأيًّد رئيس اللجنة الإسلامية والقضائية، الدكتور علي الشهراني، التعديل المقترح، ولكنه مع التريث وقال: تم وقف الجلد بأمر ملكي لذلك من الأفضل التريث في إقرار التعديل المقترح حتى يرد نظام العقوبات للمجلس.ويشمل النظام العقوبات التعزيرية ومنها الجلد سواء في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وغيره من الأنظمة.وأضاف: ليس من المناسب التعديل الآن، فقد يأتي النظام الجديد بعقوبات أخرى تلغي هذا التعديل، لذلك التريث أفضل، وأكد أن الجلد ألغي بأمر ملكي وبقرار الهيئة العامة للمحكمة العليا.ورفض عضو المجلس، الدكتور فيصل آل فاضل، رأي اللجنة الأمنية، لثلاثة أسباب أولها أنها استندت في رأيها على المبدأ القضائي الصادر بقرار الهيئة العامة للمحكمة العليا الذي جاء تنفيذًا للأمر الملكي.والاكتفاء بعقوبات أخرى، وإلزام المحاكم بتطبيق هذا المبدأ، وهذا لا يعني بأن تبقى الأنظمة تنص على عقوبة الجلد في موادها وإنما ينبغي مواكبة الأمر الملكي الكريم سالف الذكر.وقال آل فاضل: في رأيي أن الأنظمة هي المكان الطبيعي للعقوبات سواء بالوضع أو التعديل أو الإلغاء وذلك بناء على المادة الثامنة والثلاثين من النظام الأساسي للحكم.