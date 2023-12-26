الثلاثاء، 13 جمادى الثانية 1445 ، 26 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

"الشورى" يعتزم إلغاء عقوبة الجلد تعزيرًا في قضايا المخدرات

مجلس الشورى
مجلس الشورى
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

قرر مجلس الشورى، إعادة تقرير اللجنة الأمنية والعسكرية في المجلس، بشأن مقترح تعديل نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المتضمن إلغاء عقوبة الجلد التعزيرية لمزيد من الدراسة.اضافة اعلان

اللجنة ترفض التعديل على نظام مكافحة المخدرات

والتقرير مقدم من الدكتور هادي اليامي، نائب رئيس لجنة حقوق الإنسان، وفقًا للمادة 23 من نظام المجلس، وقد رأت اللجنة في توصية تقريرها رفض التعديل المقترح.
وعارض عدد من الأعضاء هذا الرفض وتباينت آراء البعض الآخر على التقرير أثناء مناقشته في جلسة سابقة ما بين مؤيد له ومطالب في التريث.

الشهراني يرى التريث في تعديل نظام المخدرات

وأيًّد رئيس اللجنة الإسلامية والقضائية، الدكتور علي الشهراني، التعديل المقترح، ولكنه مع التريث وقال: تم وقف الجلد بأمر ملكي لذلك من الأفضل التريث في إقرار التعديل المقترح حتى يرد نظام العقوبات للمجلس.
ويشمل النظام العقوبات التعزيرية ومنها الجلد سواء في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وغيره من الأنظمة.

تعديل نظام مكافحة المخدرات غير مناسب الآن

وأضاف: ليس من المناسب التعديل الآن، فقد يأتي النظام الجديد بعقوبات أخرى تلغي هذا التعديل، لذلك التريث أفضل، وأكد أن الجلد ألغي بأمر ملكي وبقرار الهيئة العامة للمحكمة العليا.

3 أسباب لرفض تقرير اللجنة حول "مكافحة المخدرات"

ورفض عضو المجلس، الدكتور فيصل آل فاضل، رأي اللجنة الأمنية، لثلاثة أسباب أولها أنها استندت في رأيها على المبدأ القضائي الصادر بقرار الهيئة العامة للمحكمة العليا الذي جاء تنفيذًا للأمر الملكي.
والاكتفاء بعقوبات أخرى، وإلزام المحاكم بتطبيق هذا المبدأ، وهذا لا يعني بأن تبقى الأنظمة تنص على عقوبة الجلد في موادها وإنما ينبغي مواكبة الأمر الملكي الكريم سالف الذكر.

الأنظمة هي المكان الطبيعي للعقوبات

وقال آل فاضل: في رأيي أن الأنظمة هي المكان الطبيعي للعقوبات سواء بالوضع أو التعديل أو الإلغاء وذلك بناء على المادة الثامنة والثلاثين من النظام الأساسي للحكم.

اقرأ أيضا

خبير طقس يُحذر من انخفاض الحرارة مع أجواء باردة وماطرة على هذه المناطق

عاجل.. أمطار رعدية ورياح متربة وضباب على مكة والرياض ومعظم المناطق

عاجل.. انضمام 3.5 ملايين عاملة منزلية لخدمة تأمين العقود

عاجل.. كمية كبيرة من الكوكايين والأسلحة.. ضربة استباقية لتجار السموم بالرياض

جامعة الطائف تعلن عن أرقام المرشحين لدخول المقابلات الشخصية

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

مجلس الشورى 1:04 ص الأربعاء، 20 ديسمبر 2023

الموافقة على منح تراخيص للممارس الصحي المستقل

مجلس الشورى2 4:49 م الإثنين، 18 ديسمبر 2023

بشرى للممارس الصحي.. قرار مهم من مجلس الشورى

الإخلاء الطبي 5:36 ص الأحد، 10 ديسمبر 2023

عاجل.. تفاصيل مشروع نظام الإخلاء الطبي

أخبار السعودية 5:03 م الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023

عاجل.. أخبار السعودية.. حقيقة توقف حساب المواطن ووظائف بوزارة الخارجية

اقرأ أيضا

ضباب - سحب - الطريق - شبورة
2:34 ص الثلاثاء، 26 ديسمبر 2023

إنذار أحمر على المنطقة الشرقية .. "الوطني للأرصاد" يحذر من هذا الأمر

صلاة الفجر في المسجد الحرام
1:44 ص الثلاثاء، 26 ديسمبر 2023

الثلاثاء 13 جمادى الآخرة.. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة

الدفاع المدني - امطار (3)
12:03 ص الثلاثاء، 26 ديسمبر 2023

عاجل..4 أيام قادمة.. الدفاع المدني يطلق عدة تحذيرات لجميع سكان المملكة

مساند
11:49 م الإثنين، 25 ديسمبر 2023

مساند: يمكن التأمين على العمالة المنزلية بعد إبرام العقد بشرط

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

الجوازات
10:10 ص الثلاثاء، 26 ديسمبر 2023

تعرف على شروط وخطوات تمديد التأشيرة

رواتب - راتب - ريال - وظائف
10:02 ص الثلاثاء، 26 ديسمبر 2023

عاجل.. 24 ساعة على صرف رواتب الموظفين لشهر ديسمبر

الجمارك السعودية
9:40 ص الثلاثاء، 26 ديسمبر 2023

"الزكاة" توضح قيمة الجمارك على سيارات المواطنين الواردة من الخارج

برنامج سكني
9:05 ص الثلاثاء، 26 ديسمبر 2023

عاجل.. بشرى من "الإسكان" للمواطنين خلال العام الجديد

مجلس الشورى
9:05 ص الثلاثاء، 26 ديسمبر 2023

"الشورى" يعتزم إلغاء عقوبة الجلد تعزيرًا في قضايا المخدرات

خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز
8:16 ص الثلاثاء، 26 ديسمبر 2023

الفرق بين الأمر الملكي والأمر السامي والمرسوم الملكي والتوجيه الملكي