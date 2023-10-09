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صحيفة تواصل الالكترونية

الشورى يطالب صندوق الموارد بتنفيذ هذا الأمر لذوي الإعاقة

شوري
وظائف دوي الإعاقة
أ أ
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طالب مجلس الشورى، صندوق تنمية الموارد البشرية بحلول حازمة لمعالجة ازدياد نسبة البطالة بين ذوي الإعاقة،
ولاحظت عضو المجلس الدكتورة سامية بخاري أن ملفا واحدا فقط في موقع وزارة الموارد يكشف أن عدد الباحثين عن العمل من ذوي الإعاقة بلغ 612 مواطناً ومواطنة أعمارهم تراوح بين 20 إلى 50 سنة.اضافة اعلان


انخفاض معدل توظيف الإعاقة

ويحمل بعضهم مؤهلاتهم دبلوم وبكالوريوس ودراسات عليا، مؤكدةً أن من التحديات التي تواجه الصندوق انخفاض معدل توظيف ذوي الإعاقة.


تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة

تسعى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول على فرص عمل مناسبة وتعليم يضمن استقلاليتهم واندماجهم بوصفهم عناصر فاعلة في المجتمع.
وتزويدهم بكل التسهيلات والأدوات التي تساعدهم على تحقيق النجاح واستثمار الطاقات الكامنة بما يتناسب مع قدراتهم وإمكاناتهم.


التنوع في مجال التدريب المهني

وذلك من خلال التنوع في مجالات التدريب المهني بما يتوافق مع قدرات كل فئة واحتياجاتها وتوظيف الخدمات الطبية، والاجتماعية، والنفسية، والتربوية، والمهنية.
 لمساعدة المعوق في تحقيق أقصى درجة ممكنة من الفاعلية الوظيفية، بهدف تمكينه من التوافق مع متطلبات بيئته الطبيعية والاجتماعية، وكذلك تنمية قدراته للاعتماد على نفسه.

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