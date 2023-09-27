الشورى يصدر قراراً حول تقرير صندوق التنمية الزراعية السنوي لعام 1444

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أصدر مجلس الشورى في جلسته المنعقدة اليوم الأربعاء قراراً بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية الزراعية للعام المالي 1443/1444هـ. اضافة اعلان

وقال المجلس أنه على صندوق التنمية الزراعية التنسيق مع المؤسسات الإقراضية والجهات الحكومية ذات العلاقة لتلافي الازدواجية عند تقديم خدماته .





وضع آليات لمعالجة الديون المتعثرة





التنسيق مع المركز الوطني لإدارة النفايات





الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال





التراخيص الإعلامية الممنوحة لبعض الإعلاميين



وطالب مجلس الشورى الصندوق القيام بدراسة تهدف، لوضع آليات لمعالجة الديون المتعثرة، وفقاً للإجراءات النظامية.وطالب المجلس بدعم الصندوق ليتمكن من استكمال رأس ماله .وقال المجلس: يجب على الصندوق التنسيق مع المركز الوطني لإدارة النفايات دراسة جدوى دعم مشاريع تدوير المخلفات النباتية والحيوانية .وكان مجلس الشورى قد عقد اليوم الأربعاء جلسته العادية الثالثة من أعمال السنة الرابعة للدورة الثامنة برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.واستعرض المجلس في جلسته الموضوعات المدرجة على جدول أعماله متخذاً حيالها عدداً من القرارات, حيث أصدر المجلس قراره بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة لتنظيم الإعلام.مطالباً في قراره، الهيئة إلى العمل للوصول إلى اتفاق مع شركات الإنترنت العملاقة لإقرار وتحصيل النسبة المستحقة من إيراد الإعلانات التي تظهر مع محتوى محلي مجاني تبثه هذه الشركات عبر منصاتها.وأكد المجلس في قراره أنَّ على الهيئة المتابعة المستمرة لشبكات التواصل الاجتماعي، والتحقق من المخالفات النظامية للتراخيص الإعلامية الممنوحة لبعض الإعلاميين.والتي تمس الثوابت الدينية أو الوطنية أو إثارة النعرات وبث روح التعصب وتنال من اللحمة الوطنية للمجتمع، وقياس أثرها.