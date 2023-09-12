"الشورى" يدعو لاعتماد الهيكل المقترح للتأشيرات بمدد الزيارة وقيمة الرسوم.

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دعا مجلس الشورى اليوم، هيئة السياحة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة إلى المسارعة باعتماد الهيكل المقترح للتأشيرات المتنوعة من حيث مدد الزيارة وقيمة الرسوم. اضافة اعلان

وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة, أصدر مجلس الشورى قراراً بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة السعودية للسياحة للعام المالي 1443 / 1444هـ , طالب فيه الهيئة بمراجعة آلياتها المتبعة في ترسية العقود، وزيادة التكافؤ في الفرص بين المتنافسين.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى رد من رئيس لجنة الثقافة والرياضة والسياحة الأستاذ ناصر الدغيثر , بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة بعد طرحه للنقاش خلال هذه الجلسة.





توفير خدمة الدفع بالبطاقات الائتمانية الدولية



وطالب المجلس بدعم الهيئة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لتحفيز مقدمي الخدمات السياحية بأنواعها والقطاعات التجارية والخدمية المساندة لها؛ لتوفير خدمة الدفع بالبطاقات الائتمانية الدولية.وعقد مجلس الشورى جلسته العادية السابعة والأربعين من أعمال السنة الثالثة للدورة الثامنة اليوم برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.