الشروط ورابط التقديم.. مركز النفايات يطرح وظائف شاغرة لهؤلاء الخريجين

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أعلن المركز الوطني لإدارة النفايات "موان"عن فتح باب التوظيف لشغل وظائفه لحملة البكالوريوس فأعلى حسب المسميات والتخصصات التالية:
* المسميات الوظيفية:
- أخصائي عقود ومشتريات
- مدير إدارة المراجعة المالية
- مدير إدارة مراجعة الجودة والتقارير
التخصصات المطلوبة:
- المالية
- القانون
- المحاسبة
- الإدارة العامة
- إدارة الأعمال
- إدارة الجودة
- إدارة المخاطر
- إدارة التأمين
- تقنية المعلومات
- أو ما يعادلهم
الشروط العامة:
- أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
- إجادة استخدام الحاسب الآلي وتطبيقاته.
- توفر المهارات والمتطلبات المحددة لكل وظيفة.
- حاصل على درجة البكالوريوس فأعلى في التخصص المطلوب.