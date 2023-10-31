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الشروط ورابط التقديم.. مركز النفايات يطرح وظائف شاغرة لهؤلاء الخريجين

المركز الوطني لإدارة النفايات
مركز النفايات "موان"
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أعلن المركز الوطني لإدارة النفايات "موان"عن فتح باب التوظيف لشغل وظائفه لحملة البكالوريوس فأعلى حسب المسميات والتخصصات التالية:اضافة اعلان

* المسميات الوظيفية:

- أخصائي عقود ومشتريات
- مدير إدارة المراجعة المالية
- مدير إدارة مراجعة الجودة والتقارير

التخصصات المطلوبة:

- المالية
- القانون
- المحاسبة
- الإدارة العامة
- إدارة الأعمال
- إدارة الجودة
- إدارة المخاطر
- إدارة التأمين
- تقنية المعلومات
- أو ما يعادلهم

الشروط العامة:

- أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
- إجادة استخدام الحاسب الآلي وتطبيقاته.
- توفر المهارات والمتطلبات المحددة لكل وظيفة.
- حاصل على درجة البكالوريوس فأعلى في التخصص المطلوب.

 طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً من خلال الرابط (اضغط هنا) ويستمر حتى الاكتفاء بالعدد المطلوب.

نبذة عن المركز:

وتم تأسيس المركز الوطني لإدارة النفايات بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 457 بتاريخ 1440/8/11هـ. بهدف تنظيم أنشطة إدارة النفايات والإشراف عليها، وتحفيز الاستثمار فيها، والارتقاء بجودتها بناءً على مبدأ الاقتصاد الدائري في إدارة النفايات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

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