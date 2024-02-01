"الشؤون البلدية": شروط جديدة لتغيير الملابس داخل المغسلة

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أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، عن مشروع اشتراطات مغاسل الملابس والمفروشات؛ بغرض تحقيق أعلى المعايير الفنية حسب متطلبات كود البناء السعودي. اضافة اعلان





اشتراطات مغاسل الملابس والمفروشات الجديدة



توفير دورات مياه ومغاسل للأيدي ومصلى



منع تصريف البخار خارج المحل بشكل ظاهر



عدم ممارسة أي نشاط إضافي غير المرخص به



السماح بتغيير الملابس داخل المغسلة



منع الأكل داخل المغسلة إلا بشرط



ويأتي ذلك بهدف مساعدة الراغبين بالاستثمار في هذا المجال، وتوفير بيئة مناسبة لتنظيم العملية التجارية في القطاع، والحد من انتشار ظاهرة التشوه البصري، والحفاظ على الصحة العامة، ومنع انتشار الأمراض المعدية.وتشمل الشروط المقترحة وجوب الحصول على موافقة الدفاع المدني، وتقديم سجل تجاري ساري المفعول، وفي حال توفير خدمة التوصيل أو خدمة الغسيل عند العميل، فيجب أن تكون وسيلة المواصلات مرخصة.وكشفت الاشتراطات عن المتطلبات المعمارية؛ التي من خلالها يسمح بتخصيص غرفة بمساحة لا تقل عن (1م2) لتغيير الملابس للرجال داخل المغسلة.ويسمح بتوفير دورات مياه ومغاسل للأيدي ومصلى، ويجب ألا تقل مساحة منطقة الاستقبال عن 10 أمتار مربعة، شاملة الكاشير، على ألا تقل المسافة بين الكاشير ومدخل المغسلة عن متر طولي.وتشترط أن يتم تصريف الهواء الحار الناتج من الغسالات في عملية الغسيل إلى خارج المغسلة عبر تمديدات جانبية ولا تكون ظاهرة في واجهة المغسلة.ومنعت الاشتراطات تصريف البخار الناتج من عمليات الكي خارج المحل بشكل ظاهر للعامة، ويجب أن تكون ضمن قنوات التصريف، ويجب أن يتم تخصيص منطقة استراحة لموظفي المغسلة.وتضمن المشروع المتطلبات التشغيلية منها الحصول على الترخيص البلدي قبل البدء في أعمال التشغيل، ويمنع ممارسة أي نشاط إضافي غير مدرج في الترخيص، وممارسة النشاط خارج حدود المغسلة أو استخدام الأرصفة العامة أو مناطق الارتداد، إلاّ في حال وجود ترخيص إشغال رصيف.وتشمل الاشتراطات أن تكون واجهة المغسلة خالية من الملصقات باستثناء ملصق رمز (QR) الموحد، وتعليمات الجهات الحكومية، ويمنع وضع لافتات تحذيرية أو أي وسيلة كانت لمنع الوقوف أمام المغسلة والمواقف العامة.وسمحت الاشتراطات للمستخدمين بتغيير الملابس داخل المغسلة في حال تم تخصيص حيز لتغيير الملابس.ويمنع إغلاق المواقف المعتمدة في رخصة البناء للمحلات بالمنشآت التجارية، التي تكون جزءاً من مبنى قائم، كما يمنع استخدام المغسلة في تخزين المواد التي ليس لها علاقة بالنشاط.ويمنع الأكل في المغسلة، إلا في حال وجود حيز استراحة خاصة بالعاملين، ويجب وضع الملابس في سلال مخصصة، ولا يتم وضعها على الأرض.