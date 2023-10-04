الأربعاء، 19 ربيع الأول 1445 ، 04 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

"الشؤون البلدية" تلزم أصحاب الرخص الانشائية بتنفيذ هذا الأمر

تسوير المواقع
تسوير مواقع الاعمال الانشائية
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

في إطار جهودها لرفع مستوى الامتثال للاشتراطات البلدية في مناطق الأعمال الإنشائية داخل المدن للحفاظ على المشهد الحضري والحد من التشوه البصري.اضافة اعلان
ألزمت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أصحاب الرخص الإنشائية والمقاولين والمطوّرين العقاريين بتسوير مواقع الأعمال الإنشائية للمباني السكنية والتجارية.


تطبيق جميع الاشتراطات

 ودعت أصحاب الرخص الإنشائية والمقاولين والمطوّرين العقاريين إلى تطبيق جميع الاشتراطات الواردة في دليل تسوير مواقع الأعمال الإنشائية قبل انتهاء المهلة التصحيحية بتاريخ 15 أكتوبر2023 .
مؤكدة على أن القرار يشمل المباني السكنية والتجارية حديثة الإنشاء بالإضافة إلى المباني القائمة المُعاد ترميم واجهاتها.


تنظيم مواقع الأعمال الإنشائية

 وأكدت الوزارة أن تطبيق الاشتراطات الواردة في الدليل يُسهم في تنظيم مواقع الأعمال الإنشائية وتراخيصها وفق معايير موحدة تُحسّن من جودة المشهد الحضري وتسهم في استدامته.
 مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية العاملين والمارّة والمباني المجاورة من آثار البناء.


المتطلبات الفنية والعامة للتسوير

ويتضمّن الدليل عددًا من المتطلبات الفنية والعامة للتسوير المؤقت للمباني الواقعة على الطرق السكنيّة والتجارية، أبرزها؛ تركيب لوحات إرشادية وتحذيرية عاكسة لحماية المارّة ومرتادي الطريق والعاملين.
بالإضافة إلى منع صبِّ الخرسانة على الرصيف أو الطريق مباشرة لتثبيت السور المؤقت أو تثبيت أعمدة السور بالحجارة.


أولويات وزارة الشؤون البلدية

 يُذكر أن معالجة التشوه البصري في المدن المملكة تأتي على رأس أولويات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، لتعزيز الوعي والسلوك الحضاري للمستفيد والمستثمر.
وتقوم على سلسة من الركائز الرامية إلى تعزيز الجاذبية البصرية، بالإضافة إلى الأنظمة واللوائح وبما يتماشى مع تحسين المشهد الحضري.


دليل تسوير مواقع الأعمال


 ويمكن الاطلاع على دليل تسوير مواقع الأعمال الإنشائية من خلال زيارة الرابط :
https://www.momrah.gov.sa/sites/default/files/2023-03/dlyl-tswyr-mwaq-alamal-alanshayyt.pdf.

اقرأ أيضا

أخبار السعودية
4:27 م الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

أخبار السعودية..مصير حساب المواطن وتسجيل المطلقات بـ "سكني"

غلتلغتلغغلل
4:26 م الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

عاجل.. بشرى من وزير التعليم للمعلمين

هيئة تطوير جدة
3:25 م الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

تعرف على الترتيبات التنظيمية لهيئة تطوير محافظة جدة

وزير النقل والخدمات اللوجستية صالح الجاسر
3:24 م الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

وزير النقل: المملكة تسعى لتكون ضمن أفضل 10 دول في الخدمات اللوجستية

اقرأ أيضا

الخطوط السعودية تعلن عن وظائف شاغرة لحملة الثانوية

تنبيه مهم من "المرور" لقائدي المركبات

"بيناتك.. حياتك".. إطلاق حملة حماية البيانات الشخصية

أخبار السعودية.. قرض الـ 150 ألف من سكني وتسجيل الإخوة بالضمان الاجتماعي

"الغطاء النباتي" يطرح فرصًا استثمارية موسمية بمتنزهات الباحة

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

منصة-بلدي 9:36 م الخميس، 14 سبتمبر 2023

منصة بلدي توضح آلية تلقي وإغلاق البلاغات

اقرأ أيضا

شركة المياه الوطنية
12:23 م الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

"المياه الوطنية" تنجز 4 مشاريع للخدمات البيئية بالدمام والأحساء

لقاح الانفلونزا
11:31 ص الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

"سعود الطبية".. هذه الفئات الأكثر حاجة لأخذ مصل الإنفلونزا

679789887
11:04 ص الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

توضيح مهم بشأن مخالفة تسجيل الإخوة دون والديهم في الضمان الاجتماعي

درجات الحرارة
10:52 ص الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

43 في الأحساء والدمام.. درجات الحرارة المسجلة اليوم في المملكة

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

أمطار وسيول في مكة
4:38 م الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

من اليوم وحتى السبت.. تحذيرات من أمطار ورياح على هذه المناطق

أخبار السعودية
4:27 م الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

أخبار السعودية..مصير حساب المواطن وتسجيل المطلقات بـ "سكني"

غلتلغتلغغلل
4:26 م الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

عاجل.. بشرى من وزير التعليم للمعلمين

وزير النقل والخدمات اللوجستية صالح الجاسر
3:24 م الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

وزير النقل: المملكة تسعى لتكون ضمن أفضل 10 دول في الخدمات اللوجستية

حساب المواطن
1:47 م الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

هل ينتهي حساب المواطن هذا الشهر؟.. البرنامج يجيب

أخبار السعودية
1:42 م الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

أخبار السعودية.. قرض الـ 150 ألف من سكني وتسجيل الإخوة بالضمان الاجتماعي