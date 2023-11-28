"الشؤون البلدية" تكشف عن شرط للحصول على شهادة امتثال المباني

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قالت وزارة الشؤون البلدية والقروية إن وجود ملصقات إعلانية عشوائية على واجهة المبنى يعد مخالفة لاشتراطات شهادة امتثال المباني.



وأوضحت أنه يجب إزالة تلك الملصقات للحصول على الشهادة ، مضيفة: بادر بإزالتها لإصدار الشهادة. اضافة اعلان





جدول الجزاءات





عملية الرقابة البلدية





وأضافت: "عملية الرقابة البلدية.. رقمية حتى نحد من الاجتهادات الرقابية ونعزز من الوضوح والشفافية لأن غايتنا امتثالك".





في وقت سابق، اعتمدت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، اشتراطات ومتطلبات مواقف السيارات المدفوعة، والتي تهدف إلى تنظيم عملية تأجيرها في الأنشطة التجارية أو المباني الحكومية أو الأراضي الفضاء.





أول 20 دقيقة مجانا





وقررت الاشتراطات الجديدة، أنه يجب تكون أول 20 دقيقة مجانًا من وقت دخول السيارة حتى خروجها على الأقل، وأن تكون مجانية تمامًا لذوي الإعاقة في المباني الحكومية والمنشآت التجارية.

وتشمل متطلبات ترخيص مواقف السيارات في المباني الحكومية والمنشآت التجارية، أن يكون المخطط المعماري معتمدًا من مكتب هندسي، ولا يقل عدد المواقف في رخصة البناء عن 50 موقفًا.





موافقة الإدارة العامة للمرور



بالإضافة إلى صك الملكية أو عقد الإيجار والسجل التجاري، وموافقة الإدارة العامة للمرور، وشهادة المواصفات والمقاييس وموافقة الدفاع المدني.

وسمحت الوزارة بتحويل المواقف القائمة أو جزء منها الصادر لها رخص بناء وليس بالضرورة كامل الموقف، وكذلك استخدام المداخل والمخارج المعتمدة في الترخيص لدفع وتسجيل رسوم الموقف.





مساحة المواقف المستقلة لا تقل عن 500 متر

وبالنسبة للمواقف المستقلة، اشترطت الوزارة أن تكون في الأراضي الواقعة على شارع تجاري، وألا تقل مساحتها عن 500 متر، للمواقف السطحية ومتعددة الأدوار.



وألزمت المستثمرين بتوفير متطلبات السلامة والآمان لرواد الموقف، من حيث إتاحة مخرج للطوارئ، وتغطية المكان بكاميرات المراقبة، وتوفير مراقب أمن طوال فترة التشغيل.





نظام إلكتروني متكامل



كما أكدت الوزارة على وضع نظام إلكتروني متكامل يعمل بالحاسب الآلي، ومرتبط بالبوابات للدخول والخروج، لضبط الوقت وتنظيم المدة التي استغرقها المستفيد.

وتوفير أجهزة دفع نقدية وإليكترونية ووضع شاشة أو ملصق موضح به سعر الساعة وسياسة الاستخدام والتأجير، فضلا عن الالتزام بنظافة المكان وعدم تراكم النفايات فيه.





توفير مواقف آمنة ومريحة للمواطنين











وجود ملصقات إعلانية عشوائية على واجهة المبنى مخالفة لاشتراطات شهادة امتثال المباني



بادر بإزالتها لإصدار الشهادة

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https://t.co/wl7NyMDrCv pic.twitter.com/poZYChAvY0 عزيزي مالك المبنى:وجود ملصقات إعلانية عشوائية على واجهة المبنى مخالفة لاشتراطات شهادة امتثال المبانيبادر بإزالتها لإصدار الشهادةللتقديم على إصدار الشهادة، حمّل تطبيق بلدي November 28, 2023

وقالت الوزارة إن هذه الاشتراطات تهدف إلى تنظيم عملية تأجير مواقف السيارات، وتعزيز الاستثمار في هذا المجال، وتوفير مواقف آمنة ومريحة للمواطنين والمقيمين، ورفع مستوى الوعي بأهمية المحافظة على نظافة البيئة.

في وقت سابق قالت وزارة الشؤون البلدية والقروية إن أتمتة جدول الجزاءات المحدث يساعد على إيضاح آلية إجراءات الاعتراض وتسوية الغرامات.