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"الشؤون البلدية" تسمح للأجانب بمنافذ بيع موسمية

الشؤون البلدية
وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان
أ أ

تعتزم وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان السماح للمستثمر الأجنبي بعمل منافذ بيع موسمية، وفق ما كشفت في سياق مشروع طرحته عبر منصة "استطلاع".اضافة اعلان
وتتجه الوزارة إلى وضع اشتراطات لمواقع الفعاليات والأسواق الموسمية المؤقتة، على أن يكون طالب ترخيص موقع الفعالية سعودي/سعودية الجنسية أو مستثمر أجنبي - حال كان الترخيص لمنفذ بيع - بالإضافة إلى التعاقد مع شركة لتنظيم الحشود في حال كان عدد الحضور المتوقع أكثر من 5000 شخص.
وبهدف المشروع إلى تنظيم مواقع الفعاليات والمحافظة على سلامة وصحة المستهلك وإيجاد فرص عمل نظامية للمواطنين.


اشتراطات تنظيم الفعاليات بالجهات الحكومية 

واشترطت الوزارة على الجهات الحكومية لإقامة فعالية داخل مقراتها:
-إصدار ترخيص بلدي للفعالية ومنافذ البيع
-الحصول على موافقة من الجهة المشرفة وفقًا للأنشطة التي تشرف عليها مع إرفاق عقد الشركة المنظمة والمشغلة للفعالية إن وجد على أن يتضمن العقد السجل التجاري لها، وفي حال كانت الجهة الحكومية المشغلة للفعالية يرفع طلب بتنظيم الفعالية للأمانة/ البلدية.

ويشترط المشروع، بأنه يجب على طالب ترخيص منفذ بيع أو موقف مركبة أن يكون سعودي / سعودية الجنسية،
ويسمح الترخيص للمستثمر الأجنبي في حال كان الترخيص لمنفذ بيع، وفي حال كان نشاط أحد منافذ البيع المشاركة ضمن الفعالية متنقلا، فإنه يجب أن يتم تقديم ترخيص المركبة المتنقلة.

متطلبات ترخيص موقع الفعالية


- أن يكون طالب الترخيص سعودي / سعودية الجنسية، أو مستثمر أجنبي مرخص.
- استيفاء جميع المتطلبات المكانية والفنية.
- الرخصة التجارية لقاعات المناسبات والمعارض والمجمعات التجارية.
- تقديم سجل تجاري على أن يتضمن نشاطا / أنشطة تسمح بتنظيم الفعالية.
- كروكي تفصيلي للموقع من مكتب هندسي.
- الحصول على موافقة الدفاع المدني.
- التعاقد مع شركة لتنظيم الحشود "لأكثر من 5000 شخص".
- تقديم صك الملكية / عقد إيجار للموقع أو عقد استثمار.
- موافقة الجهة / الجهات المشرفة على الفعالية أو الأنشطة.
- موافقة من الأمانة/ البلدية على مناسبة الموقع لإقامة الفعالية.
- تعبئة نموذج إقامة فعالية في منصة بلدي.
-رخصة نشاط تجاري سارية المفعول باسم خدمة إيقاف المركبات.

متطلبات للجهات الحكومية


- إصدار ترخيص بلدي للفعالية ومنافذ البيع.
- الحصول على موافقة من الجهة المشرفة وفقا للأنشطة التي تشرف عليها.
- يجب إرفاق عقد الشركة المنظمة والمشغلة للفعالية إن وجد على أن يتضمن العقد السجل التجاري لها، وفي حال كانت الجهة الحكومية المشغلة للفعالية يرفع طلب بتنظيم الفعالية للأمانة/ البلدية.
- يجب إلزام منافذ البيع بجميع الاشتراطات التشغيلية.
- الحصول على موافقة الدفاع المدني.

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