"الشؤون البلدية" تحدد 15 شرطًا لمواقع الفعاليات والأسواق المؤقتة

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كشفت وزارة الشؤون البلدية والإسكان عن الاشتراطات الخاصة بمواقع الفعاليات والأسواق الموسمية المؤقتة.

وتهدف لائحة الاشتراطات إلى تنظيم مواقع الفعاليات، والمحافظة على سلامة وصحة المستهلك، وإيجاد فرص عمل نظامية للمواطنين.

وتتمثل أبرز المتطلبات الفنية والمكانية، في تركيب كاميرات للمراقبة الأمنية وفقًا لمواصفات وزارة الداخلية، وتحقيق معايير الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة وفقًا لما جاء في الدليل المبسط لمعايير الوصول الشامل للمنشآت، ومنع التدخين، والتعاقد مع ناقل مرخص للنفايات.





شروط الترخيص



الترخيص للجهات الحكومية



ترخيص منفذ بيع أو موقف مركبة



متطلبات المواقف



حظر التدخين وتوفير دورات مياه



متطلبات السلامة المهنية



مكائن الصراف الآلي



وحددت الوزارة متطلبات الترخيص، وتتمثل في أن يكون طالب الترخيص سعوديًا أو مستثمرًا أجنبيًا مرخصًا له، مع استيفاء جميع المتطلبات المكانية والفنية.وتتضمن المتطلبات ترخيص موقع الفعالية 15 بندًا، تتمثل في:أن يكون طالب الترخيص سعوديًا أو مستثمرًا أجنبيًا مرخصًا.استيفاء جميع المتطلبات المكانية والفنية.تقديم رخصة تجارية للموقع المراد إقامة الفعالية فيه.على المرخص له التعاقد مع شركة لتنظيم الحشود في حال كان عدد الحضور المتوقع أكثر من 5000 شخص، مع تقديم صك الملكية أو عقد إيجار للموقع أو عقد استثمار، وموافقة من الأمانة أو البلدية.وفي حال كانت الفعالية تقدم خدمة صف المركبات، فإنه يجب تقديم رخصة نشاط تجاري سارية المفعول باسم خدمة إيقاف المركبات، وفق ما ذكرت صحيفة "اليوم".وأوجبت اللائحة فيما يتعلق بترخيص الجهات الحكومية لإقامة فعالية داخل مقراتها، إصدار ترخيص بلدي للفعالية ومنافذ البيع، والحصول على موافقة من الجهة المشرفة وفقًا للأنشطة التي تشرف عليها، وإرفاق عقد الشركة المنظمة، وشهادة السلامة والصحة المهنية، والالتزام باشتراطات الدفاع المدني.وألزمت اللائحة فيما يخص ترخيص منفذ بيع أو موقف مركبة، طالب الترخيص بتقديم سجل تجاري في حال كان منشأة تجارية، وتقديم عقد الإيجار للموقع المؤجر من صاحب ترخيص الفعالية، وفي حال ممارسة نشاط العربات المتنقلة فيجب تقديم ترخيصها.وأتاحت إقامة الفعاليات داخل بإقامة الفعالية داخل المجمعات والمراكز التجارية، وقاعات المناسبات، والفنادق والمعارض، والمواقف المخصصة للمجمعات والمراكز التجارية مع مراعاة عدم الإخلال بالطاقة الاستيعابية للمواقف، والأماكن العامة كالساحات والحدائق القائمة، على ألا تؤثر هذه الفعالية على الغرض الأساسي الذي أنشئت من أجله هذه الأماكن، وكذلك الأراضي الفضاء على أن تكون مسورة.واشترطت الوزارة في متطلبات المواقف إذا قلب وسط المدينة "البلد/ الديرة" 800 متر من مركز المدينة، فيجب ألا يتجاوز 25 موقفًا لكل 100متر من المساحة الإجمالية للفعالية.أما إذا كان الموقف خارج قلب أو وسط المدينة بمسافة 1600 - 800 متر من مركز المدينة، فيجب ألا يقل عن 20 موقفًا لكل 100 متر من المساحة الاجمالية للفعالية.وأوضحت الوزارة أنه في حال وقوع الفعالية بالمناطق الطرفية أبعد من 1600 متر من مركز المدينة، فيجب ألا يقل عن 22,2 موقفًا لكل 100 متر من المساحة الاجمالية للفعالية.وفيما يخص المناطق الريفية "خارج النطاق العمراني وداخل القرى والبلدات الريفية"، يجب ألا يقل عن 25 موقفًا لكل 100متر من المساحة الاجمالية للفعالية.وحظرت الوزارة التدخين، على أن توضع لوحة تحذيرية داخل منفذ البيع "ممنوع التدخين"، وألزمت منظمي الفعالية بتوقيع عقد موثق مع ناقل نفايات "بما فيها النفايات الخطرة" مرخص أو معتمد من الأمانة أو البلدية أو الجهة المختصة.وفي حال عدم وجود ناقل معتمد يتم دفع رسوم خدمات البلدية على النظافة.وأوجبت اللائحة توفير دورات مياه مدعمة بكافة وسائل النظافة، ومصلى للرجال وآخر للسيدات، مع تحقيق معايير الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة وفقًا لما جاء في الدليل المبسط لمعايير الوصول الشامل للمنشآت.وأكدت الوزارة عدم الإضرار بالطرق والمرافق والبيئة المحيطة بالموقع، مثل ممرات المشاة والمسارات المخصصة للدراجات الهوائية أو المجاورين، وإرجاع الشيء إلى أصله حال حدوث أي تلفيات، وسد جوانب الحفر وتأمينها.وشددت الوزارة على توفير متطلبات السلامة المهنية، بتوفير الخودات والأحذية الواقية وصناديق الإسعافات الأولية، وتوفير السقالات والسلالم.ونصت اللائحة على الالتزام بكود البناء السعودي للحماية من الحرائق عند إنشاء المسارح والمنصات، واستخدام المسافة بين الأرضية والمنصة فقط لأعمال السباكة والأسلاك الكهربائية لمعدات المنصة.وألزمت المرخص لهم بعدم ممارسة النشاط خارج الموقع المخصص لهم، والاحتفاظ بسجل الرقابة الصحية، وتخصيص مكتب لإدارة الفعالية، وأخذ موافقة البلدية أو الأمانة في حال تغيير المساحة أو النشاط.وسمحت الوزارة بتركيب مكائن الصراف الآلي والخدمة الذاتية على أن يتم إصدار التراخيص اللازمة لها من البلدية، مع الالتزام بتركيب كاميرات للمراقبة الأمنية وفقًا لمواصفات وزارة الداخلية.وبشأن متطلبات بيع البضائع والمنتجات، منعت الوزارة بيع أو عرض المنتجات المخالفة للأنظمة والتعليمات الصادرة من قبل الجهات الحكومية الأخرى، أو بيع المنتجات غير المطابقة للمواصفات والمقاييس، ويجب أن تكون السلع المعروضة سليمة وخالية من العيوب.