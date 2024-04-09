"الشؤون الإسلامية": 50 مليون مستفيد من برامج الوزارة المنفذة في شهر رمضان

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أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد نجاح أعمالها وبرامجها ومناشطها الدعوية خلال شهر رمضان المبارك لعام 1445هـ، التي استفاد منها 53.201.751 مستفيداً داخل المملكة وخارجها، منها برنامجا هدية خادم الحرمين الشريفين لتوزيع التمور وتفطير الصائمين.



برنامج الإمامة في الخارج:



تفطير صائمين في 60 دولة:



85 ألف جامع:



المشروعات الخاصة بصيانة ونظافة المساجد:



في المجال الدعوي والإرشادي:



رسائل إرشادية للمعتمرين :



وذلك في عدد من الدول، وبرنامج الإمامة في الخارج، إلى جانب العديد من البرامج الدعوية والإرشادية لخدمة ضيوف الرحمن ومرتادي بيوت الله بجميع مناطق المملكة، تحقيقاً لرسالة الوزارة في خدمة الإسلام والمسلمين حول العالم، وتماشياً مع الدعم الكبير الذي حظيت به الوزارة من القيادة الرشيدة لتنفيذ برامجها المتنوعة.وأوضحت الوزارة , أنها نفذت برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين في 60 دولة، وبلغ عدد المستفيدين من البرنامج (1.500.000) شخص، ونفذت برنامج هدية خادم الحرمين الشريفين لتوزيع التمور الفاخرة في (93) دولة واستفاد منها (2.000.000) مستفيد بتوزيع 500 طن من التمور، كما تم تنفيذ برنامج الإمامة في الخارج بمشاركة (192) إماماً لإمامة المصلين في صلاة التراويح والقيام في (44) دولة، استفاد منهم قرابة 1.750.000 مصلٍّ، في إطار البرامج التي تقدمها الوزارة في شهر رمضان المبارك كل عام، تلبية لطلبات ورغبات المشيخات والمراكز والجمعيات الإسلامية في دول العالم التي ترد للوزارة، ويشارك في البرنامج عدد من الأئمة الذين اختيروا بعناية لتقديم رسالة المملكة السامية في نشر الوسطية والاعتدال، وقيم التسامح، وتوعية المسلمين وتذكيرهم بما ينفعهم في دينهم ودنياهم، وتوجيههم بما يعود عليهم بالنفع والصلاح.وفي مجال العناية بالمساجد هيأت الوزارة في مختلف مناطق المملكة ما يقارب 85 ألف جامع ومسجد لاستقبال المصلين والمعتكفين لكي يؤدوا عباداتهم بكل خشوع وطمأنينة، كما وجهت المراقبين والمراقبات بمضاعفة الجهد حيث قاموا بتنفيذ 242,231 جولة ميدانية للوقوف على جاهزية المساجد والجوامع لاستقبال المصلين، وتطبيق الأنظمة والتعليمات الصادرة من الوزارة خلال الشهر الفضيل، حيث تمت معالجة 2,923 ملاحظة وردت من بعض المواطنين مرتادي بيوت الله تتعلق بالمساجد وخدماتها.كما أصدرت على طلبات واردة لها من بعض منسوبي المساجد وجمعيات الدعوة والإرشاد 6،777 تصريحاً لإقامة موائد تفطير الصائمين، استفاد منها أكثر من (5،769،017) مستفيداً.واستمراراً لعمل الوزارة في ترسية مشاريع التشغيل والصيانة في جوامع ومساجد المملكة، أرست الوزارة عقود مجموعة من المشروعات الخاصة بصيانة ونظافة وتشغيل (1993) مسجدًا وجامعًا في عددٍ من مناطق المملكة بقيمة إجمالية بلغت (149.506.147.68) مليون ريال شملت (360) في الرياض، و(117) في المدينة المنورة، و(600) في القصيم، و(172) في نجران، و(252) في الباحة، و(417) في تبوك، و(75) في جازان، وذلك وفق العقود وكراسة الشروط والمواصفات التي أعدتها الوزارة.وفي المجال الدعوي والإرشادي، نفذت الوزارة (75.722) عملاً دعوياً في جوامع ومساجد المملكة استفاد منها (13,327,027)، اشتملت على محاضرات دعوية وكلمات توعوية ودروس علمية، قدمها العديد من العلماء والمشايخ والدعاة والداعيات عن فضل شهر رمضان المبارك واستثماره بالطاعات، وبيان الأحكام المتعلقة بالصيام والقيام، وليلة القدر، وزكاة الفطر والعيدين، ووجوب السمع والطاعة لولاة الأمر، والانتماء للوطن وفق ما جاء في الكتاب والسنة، والمواطنة الصالحة، وبيان أهمية نعمة الأمن والأمان.وفي برنامج العمرة، قدمت الأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة بمكة المكرمة للمعتمرين خلال شهر رمضان المبارك (1,482,718) خدمة متنوعة على مدار الساعة استفاد منها (7.705.707) معتمرين شملت عدداً من المحاضرات والندوات وتوزيع مطبوعات وبث رسائل إلكترونية وإجابة السائلين عبر الهاتف المجاني الذي شارك في تقديم خدماتها عدد كبير من الدعاة والعلماء والمترجمين بأكثر من 10 لغات عالمية عملوا خلال الشهر على مدار الساعة في مساجد وجوامع العاصمة المقدسة والمنطقة المركزية والمواقيت، وتركزت محاضراتهم حول المناسك والمسائل المتعلقة بها.وقامت الوزارة خلال شهر رمضان بعرض رسائل إرشادية للمعتمرين عبر شاشات المكتبة الإلكترونية في المواقيت والمنافذ البرية والمطارات وفي مصليات المنطقة المركزية بالعاصمة المقدسة ومجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف وصل عددها لأكثر من 40 مليون رسالة، استفاد منها قرابة (4,000,000) مستفيد، كما وزعت 70 ألف إمساكية لشهر رمضان بلغات مختلفة، كما تم توزيع 350,000 ألف نسخة من الكرت التعريفي للمكتبة، و166,454 نسخة من المطبوعات الورقية المختلفة.وفي مجال العمل التطوعي ومواكبة لرؤية المملكة 2030 أسهمت الوزارة في فتح المجال أمام المتطوعين والمتطوعات من أبناء وبنات المملكة عبر طرح أكثر من 5،145 فرصة تطوعية خاصة بالعناية بالمساجد ومرتاديها وخدمة ضيوف الرحمن حيث قدمت الوزارة أكثر من 288 ألف ساعة تطوعية بمشاركة 21،392 متطوعاً خلال شهر رمضان المبارك.كما نفذت الوزارة البرنامج التلفزيوني مشكاة الصائمين في نسخته الرابعة اشتمل على 30 حلقة شارك في تقديمها عدد من الدعاة والمشايخ وطلبة العلم وتم بثها عبر قناة الوزارة في منصة اليوتيوب وقناة إس بي سي السعودية، والعديد من القنوات الفضائية العربية ومنصات وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة شاهدها أكثر من (2,000,000) مشاهد، كما حققت حسابات الوزارة الرسمية عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة خلال نشر أعمال ومناشط الوزارة في شهر رمضان تفاعل كبير من المستخدمين وحققت أكثر (15,000,000) مشاهدة.