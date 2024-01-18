الشؤون الإسلامية تنظم مسابقة حفظ القرآن الكريم وتفسيره في مالي

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تنظّم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالتعاون مع اتحاد مراكز
حلقات تحفيظ القرآن الكريم في جمهورية مالي مسابقة مالي الوطنية لحفظ القرآن
الكريم وتفسيره.
مسابقة تحفيظ القرآن الكريم في مالي وتقام المسابقة خلال الفترة من 7 ـ 11 رجب لعام 1445هـ الموافق 19ـ 23
يناير 2024 م، في العاصمة باماكو، بمشاركة 100 متسابق ومتسابقة يمثلون جميع أقاليم
جمهورية مالي.
ويتنافس المشاركون في أربعة فروع الأول حفظ كامل القرآن مع تفسير معاني كلمات الربع الأخير من القرآن للجنسين، والثاني حفظ كامل القرآن للبنات وصغار السن من الذكور.
مسابقة حفظ القرآن الكريم لبنات وبنين ماليويشمل الفرع الثالث حفظ نصف القرآن الكريم للبنات وصغار السن من الذكور،
والرابع حفظ ربع القرآن الكريم للبنات وصغار السن من الذكور.
وتهدف المسابقة إلى إبراز جهود المملكة ودورها الريادي في خدمة كتاب الله تعالى نشراً وحفظاً وتفسيراً وعملاً، وإعانة حفظة كتاب الله على إتقان وضبط القرآن الكريم حفظاً وتجويداً.