الشؤون الإسلامية تنظم مسابقة حفظ القرآن الكريم وتفسيره في مالي

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تنظّم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالتعاون مع اتحاد مراكز حلقات تحفيظ القرآن الكريم في جمهورية مالي مسابقة مالي الوطنية لحفظ القرآن الكريم وتفسيره. اضافة اعلان





مسابقة تحفيظ القرآن الكريم في مالي



مسابقة حفظ القرآن الكريم لبنات وبنين مالي



دور وزارة الشؤون الإسلامية في العناية بكتاب الله



وتقام المسابقة خلال الفترة من 7 ـ 11 رجب لعام 1445هـ الموافق 19ـ 23 يناير 2024 م، في العاصمة باماكو، بمشاركة 100 متسابق ومتسابقة يمثلون جميع أقاليم جمهورية مالي.ويتنافس المشاركون في أربعة فروع الأول حفظ كامل القرآن مع تفسير معاني كلمات الربع الأخير من القرآن للجنسين، والثاني حفظ كامل القرآن للبنات وصغار السن من الذكور.ويشمل الفرع الثالث حفظ نصف القرآن الكريم للبنات وصغار السن من الذكور، والرابع حفظ ربع القرآن الكريم للبنات وصغار السن من الذكور.وتهدف المسابقة إلى إبراز جهود المملكة ودورها الريادي في خدمة كتاب الله تعالى نشراً وحفظاً وتفسيراً وعملاً، وإعانة حفظة كتاب الله على إتقان وضبط القرآن الكريم حفظاً وتجويداً.ويأتي تنظيم هذه المسابقة ضمن الجهود التي تقدمها الوزارة للعناية بكتاب الله وتشجيع حفظته ودعمهم، التي تجسد رسالة المملكة السامية في خدمتها للإسلام والمسلمين.