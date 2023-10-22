الأحد، 07 ربيع الثاني 1445 ، 22 أكتوبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

"الشؤون الإسلامية"تنظم دورة تأهيلية للدعاة والداعيات على نظام العقود

وزارة-الشؤون-الاسلامية-والدعوة-والارشاد-السعودية
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
أ أ
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أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بوكالة الوزارة للدعوة والإرشاد، أنها ستنظم دورة تأهيلية للدعاة والداعيات على نظام العقود.اضافة اعلان
وتنطلق الدورة التي ستنظم في جميع مناطق المملكة، اليوم الأحد السابع من شهر ربيع الآخر الجاري، وتختتم يوم الخميس الثاني والعشرين من شهر جمادى الثاني القادم من هذا العام ١٤٤٥هـ. 

مسارات الدورة

وتشمل الدورة عددًا من المسارات العلمية والمنهجية والفكرية والمهارية، وتستمر لمدة شهرين ونصف.
وتتنوع برامج الدورة ما بين دروس ومحاضرات وورش عمل يلقيها مجموعة من العلماء والأكاديميين والدعاة، تستهدف أكثر من 1291 من الدعاة والداعيات.


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