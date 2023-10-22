"الشؤون الإسلامية"تنظم دورة تأهيلية للدعاة والداعيات على نظام العقود

أ أ

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بوكالة الوزارة للدعوة والإرشاد، أنها ستنظم دورة تأهيلية للدعاة والداعيات على نظام العقود. اضافة اعلان

وتنطلق الدورة التي ستنظم في جميع مناطق المملكة، اليوم الأحد السابع من شهر ربيع الآخر الجاري، وتختتم يوم الخميس الثاني والعشرين من شهر جمادى الثاني القادم من هذا العام ١٤٤٥هـ.





مسارات الدورة



تنظم #وزارة_الشؤون_الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بوكالة الوزارة للدعوة والإرشاد، دورة تأهيلية للدعاة والداعيات على نظام العقود، تشمل عددا من المسارات العلمية والمنهجية والفكرية والمهارية، وتستمر لمدة شهرين ونصف حيث تنطلق اليوم الأحد السابع من شهر ربيع الآخر الجاري وتختتم يوم… pic.twitter.com/JFMgHEhr9n October 22, 2023

وتشمل الدورة عددًا من المسارات العلمية والمنهجية والفكرية والمهارية، وتستمر لمدة شهرين ونصف.وتتنوع برامج الدورة ما بين دروس ومحاضرات وورش عمل يلقيها مجموعة من العلماء والأكاديميين والدعاة، تستهدف أكثر من 1291 من الدعاة والداعيات.