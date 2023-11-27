"الشؤون الإسلامية" تنظم برامج علمية للدعاة والأئمة في بنجلاديش

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نظمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بالملحقية الدينية في سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى بنجلاديش، الدورة العلمية التأهيلية في استخدم الوسائل الحديثة في الدعوة إلى الله. اضافة اعلان





مهارات الحوار ومقابلة الجمهور



كما نظمت كذلك الندوة العلمية في مهارات الحوار ومقابلة الجمهور، في العاصمة دكا، وتستهدف دعاة الملحقية وأئمة المساجد في دكا.وقدَّم الملحق الديني المكلَّف مبارك بن عامق العنزي، شكره وتقديره للقيادة الرشيدة لما توليه من خدمة الإسلام والمسلمين في العالم.ونوه بالدعم الذي تحظى به الملحقية من سفير المملكة لدى بنجلاديش في إقامة البرامج والأنشطة الدعوية والتوعوية، مما يسهم في تيسير كافة أعمالها.