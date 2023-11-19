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"الشؤون الإسلامية" تشارك في المؤتمر الدولي الـ 36 لمسلمي أمريكا اللاتينية

وزارة الشؤون الإسلامية
جانب من المؤتمر
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شاركت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، في مؤتمر مسلمي أمريكا اللاتينية ودول البحر الكاريبي الذي ينظمه مركز الدعوة الإسلامية في أمريكا اللاتينية في مدينة ساوباولو البرازيلية تحت شعار (الأسرة المسلمة بين قيم الإسلام والتحديات المعاصرة) .اضافة اعلان
وأشار وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للشؤون الإسلامية الدكتور عواد بن سبتي العنزي في كلمة له إلى أهمية الأسرة، ووجوب الحفاظ عليها.

أهمية البناء العقدي والأخلاقي والمجتمعي

وأكد أهمية البناء العقدي والأخلاقي والمجتمعي، وبيان الحقوق والواجبات الشرعية، وتحديد التحديات القائمة وسبل معالجتها بما يحافظ على القيم العظيمة التي رعاها الإسلام.
ونوّه العنزي بجهود المملكة في دعمها للقضية الفلسطينية من خلال عقد القمم المتتابعة التي نتج عنها توحيد الرأي العربي والإسلامي تجاه هذه الجرائم الوحشية وغير الإنسانية، والمطالبة بوقف الحرب وحماية المدنيين الأبرياء ودخول الإغاثة العاجلة، حيث سيرت قوافل إغاثية عبر الحملة الشعبية لإغاثة غزة التي وجهت بها القيادة الرشيدة في المملكة - أيدها الله - دعماً للأشقاء في فلسطين.

قضايا الأسرة

من جهته أوضح رئيس مركز الدعوة الإسلامية لأمريكا اللاتينية ودول البحر الكاريبي الدكتور أحمد علي الصيفي، أن قضايا الأسرة هي العامل المشترك الذي يمكن أن يجمع قضايا المجتمعات بكل مكوناتها، وهي عامل مؤثر وفعال على جميع الأصعدة بكل حقوقها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، منوهاً بالدور الفاعل الذي تقوم به وزارة "الشؤون الإسلامية" من نقل تجاربها وخبراتها الكبيرة في مجال الدعوة إلى الله، ومشاركتها الفعّالة والعملية في المؤتمر.

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