"الشؤون الإسلامية" ترصد 3 آلاف تجاوز على خدمات المساجد

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رصدت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، خلال السنوات الخمس الماضية، أكثر من 3 آلاف تعدٍّ وتجاوز على خدمات المساجد. اضافة اعلان





رصد 3 آلاف تجاز على خدمات المساجد



استغلال لعدادات الكهرباء والمياه في المساجد



وسائل التواصل للتبليغ عن التعديات على خدمات المساجد



وشملت التعديات تلك التي تتم على الكهرباء والمياه، وأتمت معالجة أكثر من 2500 تعد وتجاوز.وبينت الوزارة أنها تواصل العمل عبر الجولات الرقابية للتأكد من عدم وجود أي تعدٍ أو استغلال لعدادات الكهرباء والمياه أو استغلال مرافق المساجد وممتلكاتها لغير ما خصصت له.وتأتي جولات الوزارة الرقابية في إطار حرصها على المال العام والحفاظ على قداسة بيوت الله.ودعت المواطنين والمقيمين إلى التعاون معها في الإبلاغ عن أي ملاحظات أو تعدٍّ على خدمات أو ممتلكات المساجد بالتواصل عبر مركز تلقي البلاغات (1933).والتعاون من خلال زيارة فروعها بالمناطق لتقديم البلاغات، مؤكدة أهمية دور المواطن والمقيم في تحقيق رسالة الوزارة في العناية بالمساجد والمحافظة على أملاكها.