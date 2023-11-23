السيول تقطع طريق الهبكة بين العويقيلة ورفحاء بالحدود الشمالية (فيديو)

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مع التقلبات الجوية
والطقس غير المستقر، جرت صباح اليوم الخميس، السيول كالأنهار، وقطعت طريق الهبكة بين
العويقيلة ورفحاء بمنطقة الحدود الشمالية.
السيول تقطع الطرق
وتملأ الوديان بالحدود الشماليةوأظهر مقطع فيديو تم
تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف جرت السيول وقطعت الطرق وملئت الوديان
بمنطقة الحدود الشمالية نتيجة الأمطار الغزيرة على رفحاء والعويقيلة.
طريق الهبكة شمال زهوة جنوب #العويقيله #رفحاء الان صباح الخميس ٩ جمادأول ١٤٤٥ #الحدود_الشماليه— مجموعة مناخ الجزيرة (@ClimatJazeera) November 23, 2023
عضو المجموعة العمدة سالم الفائز pic.twitter.com/qiIkmbw1pH
حالة مطرية متوقعة
على هذه المناطق
وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني
للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح
نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف،
حائل، القصيم والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.
أمطار رعدية ورياح نشطة
وما تزال الفرصة
مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة،
مكة المكرمة، المدينة المنورة.
وتمتد إلى الأجزاء الشرقية من منطقة تبوك وأجزاء من منطقة
الرياض، في حين لا يستبعد تشكل الضباب على أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية.