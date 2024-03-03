السيول أنهارًا.. شاهد تساقط أمطار غزيرة جنوب محافظة ثادق بالرياض

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استمرارًا للتقلبات الجوية على مناطق مختلفة من المملكة، تساقطت اليوم الأحد، أمطار غزيرة على محافظة ثادق بمنطقة الرياض.







أمطار غزيرة تتساقط على ثادق بالرياض



أمطار ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار



تقلبات جوية حتى يوم الثلاثاء القادم





الأحد ٢٢ شــعــبان ١٤٤٥هـ

3 مارس 2024م

📸 | ابوعبدالله الفيصل

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. pic.twitter.com/uXH2aY48WZ 📍امطار جنوب #ثادق الأحد ٢٢ شــعــبان ١٤٤٥هـ3 مارس 2024م📸 | ابوعبدالله الفيصل March 3, 2024

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تساقطت الأمطار بغزارة على ثادق نتيجة تقلبات جوية على الرياض.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن يستمر هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، جازان، عسير، الباحة، الأجزاء الجنوبية من منطقة المدينة المنورة.كما توقَّع المركز أن تشهد معظم مناطق المملكة تقلبات جوية حتى الثلاثاء القادم، مبينًا أن التوقعات الأولية تشير إلى استمرار فرص هطول الأمطار على بعض المناطق حتى منتصف الأسبوع.