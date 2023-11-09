شركة "أديس القابضة" اضافة اعلان



القيمة السوقية:



تراجع بعض الشركات:







أعلنت هيئة السوق المالية إلزام 9 مستثمرين بدفع أكثر من 4 ملايين ريال وإدانة 7 منهم بمخالفة نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.في سياق متصل، بلغت قيمة طروحات 4 شركات جديدة في السوق المالية نحو 4.7 مليار ريال خلال أكتوبر الجاري، تشمل شركة "أديس القابضة" في "تاسي" وثلاث شركات أخرى في "نمو".و استحوذت شركة "أديس القابضة" على 97 في المائة منها بقيمة 4.6 مليار ريال، فيما بلغت قيمة طروحات شركات السوق الموازية "نمو" نحو 123 مليون ريال، لكل من "المتحدة للصناعات التعدينية" بنسبة 48 في المائة، و"حياة النظافة" بنسبة 27 في المائة، و"ريال للاستثمار والتنمية" بنسبة 25 في المائة.ووفقا للرصد، بلغت القيمة السوقية للشركات الأربع بعد أول يوم إدراج نحو 20.7 مليار ريال.وتراجعت القيمة السوقية الإجمالية لقطاع الطاقة، رغم دخول شركة "أديس القابضة" السوق، حيث كانت قيمة القطاع قبل إدراج الشركة نحو 8.3 تريليون ريال للشركات الست: المصافي، أرامكو، بترو رابغ، الحفر العربية، بحري، والدريس.ومع إضافة "أديس القابضة" بلغت القيمة 8.2 تريليون ريال متراجعة 1 في المائة تقريبا، الأمر الذي يعود إلى ارتفاع أسعار الفائدة، الذي جاء متزامنا مع اقتراب الإعلان المقبل للفيدرالي الأمريكي، إضافة إلى التوترات الجيوسياسية في المنطقة.وحققت "أديس القابضة" أرباحا خلال جلستها الأولى بقيمة 4.6 مليار ريال، إذ ارتفعت قيمتها السوقية 30 في المائة من 15.2 مليار ريال إلى 19.8 مليار ريال بعدد صفقات 49825 صفقة.ولا تزال شركة "أرامكو" المسيطرة في قطاع الطاقة، حتى مع دخول شركات جديدة للقطاع، حيث تستحوذ على 99 في المائة من القيمة السوقية الإجمالية.وبالنسبة لطروحات السوق الموازية، سجل كل من "المتحدة للصناعات التعدينية" و"ريال للاستثمار والتنمية" أداء سيئا لأول جلسة، حيث فقدت الأولى 49 مليون ريال من قيمتها بنسبة 10.3 في المائة من 476 مليون ريال إلى 427 مليون ريال.وتراجعت "ريال للاستثمار والتنمية" بنسبة 29 في المائة من 336 مليون ريال إلى 240 مليون ريال وتعد ثالث شركات قطاع "النقل" في "نمو" الذي بدأ أخيرا في أغسطس الماضي بدخول "دار المركبة" و"المناولة".وتقدر القيمة السوقية للقطاع في السوق الموازية نحو 530.3 مليون ريال، تمتلك "ريال" 45 في المائة منها، فيما تتوزع الحصص إلى 21 و34 في المائة لكل من "دار المركبة" و"المناولة".