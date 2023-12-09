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السودة تسجل أدنى درجات حرارة اليوم

درجات الحرارة - الشتاء
الأرصاد
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توقّع المركزُ الوطني للأرصاد هطولَ أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، اليوم السبت، تؤدّي إلى جريان السيول، مصحوبة برياح نشطة وزخّات من البرد.
وذلك على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والجوف وحائل وتبوك والمدينة المنورة ومكة المكرمة.اضافة اعلان

الفرص مهيأة لسقوط أمطار


وقال المركز: لا تزال الفرصة مهيّأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتَي الباحة وعسير.
وأضاف: لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من منطقتَي الباحة وعسير، وكذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية.
وأردفت "الأرصاد": أقلّ درجات الحرار المسجلة كانت في أبها عند 8 درجات، وفي السودة عند 5 درجات.
وفي وقت سابق، نبَّه المركز الوطني للأرصاد بمنطقة حائل اليوم، من هطول أمطار رعدية ‏ونشاط في الرياح السطحية، تشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة، ‏تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية.، حيث بيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الـ 12 مساءً.‏

أمطار غزيرة على الجوف:

هطلت البارحة وفجر اليوم أمطار غزيرة إلى متوسطة على منطقة الجوف، شملت مدينة سكاكا وضواحيها، ومحافظة صوير والمراكز التابعة لها.
 كما شملت أمطار الخير والبركة محافظة دومة الجندل والمراكز التابعة، ارتوت الأرض وسالت على إثرها الشعاب  جعلَها الله سقيا خير وبركة وعمَّ بنفعها أرجاء البلاد.

حالة الطقس اليوم:

فيما توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، حائل، تبوك، المدينة المنورة ومكة المكرمة.
 كما ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي الباحة وعسير، في حين لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية.

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