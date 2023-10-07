السبت، 22 ربيع الأول 1445 ، 07 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

السفير المصري: المملكة كان لها دور كبير في انتصار أكتوبر

55ى 57
السفير المصري لدى المملكة أحمد فاروق
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook
قال السفير المصري لدى المملكة أحمد فاروق:، إن المملكة كان لها دور كبير في انتصار مصر أثناء حرب أكتوبر.

يوم السادس من أكتوبر فخر لكل عربياضافة اعلان

وأوضح رفي تصريحات لـ "الإخبارية"، أن يوم السادس من أكتوبر سنة 1973، هو يوم فخر لكل عربي وأن الاحتفال بهذا النصر ليس فقط في من حق مصر ولكنه هو عيد لكل الأمة العربية.

دور المملكة المهم في انتصار أكتوبر

وأضاف أنه في هذا اليوم ونحن نحتفل بذكر انتصار أكتوبر، لا أحد ينسى الدور المشرف والكبير والمهم للمملكة في حرب استرداد الكرامة والنصر المجيد.

مصر والعرب واسترداد الكرامة

وأكد المصر حكومة وشعبًا، لن تنسى الدعم الذي قدمته المملكة والأشقاء العرب للقوات المسلحة المصرية حتى تمكنت من عبور خط بارليف واسترداد الأرض المحتلة.

اقرأ أيضا

F7yOaAxXUAAlASu
12:55 ص السبت، 07 أكتوبر 2023

بالرياض.. "الأرصاد" يُحذر من عوالق ترابية على هذه المحافظات لـ 9 صباحًا

65092-5e8af9602876b
12:29 ص السبت، 07 أكتوبر 2023

دولة عربية تأمر بتعقيم الطائرات القادمة من أوروبا.. والسبب صادم

مواقيت الصلاة
12:13 ص السبت، 07 أكتوبر 2023

السبت 22 ربيع الأول.. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع المناطق

ولي العهد
12:10 ص السبت، 07 أكتوبر 2023

ولي العهد يُجري اتصالاً هاتفياً برئيس الوزراء وزير الدفاع التايلندي

اقرأ أيضا

أهم 10.. عقوبة تشغيل العامل المنزلي دون 21 عامًا وشروط القسط الميسر من سكني

اعتماد 7 أحياء في الرياض بإعلان ثاني منطقة للتسجيل العقاري

الأمن يطارد تجار السموم.. مهاجمة مهربي المخدرات في هذه المناطق

لـ 8 صباحًا.. تحذير عاجل لـ"الأرصاد" من ضباب وشبورة على مكة والمدينة

"الزهراني": لا خوف من انقطاع الكهرباء عن المسجد الحرام لهذه الأسباب

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

اقرأ أيضا

خطبة الجمعة من المسجد الحرام
7:17 م الجمعة، 06 أكتوبر 2023

تساقط أمطار غزيرة مع بردية مدركة شمال شرق مكة (فيديو)

هاخغخغغ
5:40 م الجمعة، 06 أكتوبر 2023

شاهد.. غزارة الأمطار المتساقطة بحوية نمار غرب في شفا الطائف

ورد تبوك
5:38 م الجمعة، 06 أكتوبر 2023

تبوك تنتج 28 مليون وردة سنويًا بقيمة 32 مليون ريال

تأشيرات استقدام العمالة المنزلية
5:23 م الجمعة، 06 أكتوبر 2023

20 ألف ريال غرامة.. حظر تشغيل العامل المنزلي دون 21 عامًا

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

أمطار غزيرة على عسير
3:20 ص السبت، 07 أكتوبر 2023

منها مكة والمدينة.. “الأرصاد” يُحذر من أمطار وأتربة بعدة مناطق حتى المساء

78ع 768
3:07 ص السبت، 07 أكتوبر 2023

بادر بالتقديم.. الإعلان عن أهم 7 دورات مجانية مطلوبة لسوق العمل

698
2:41 ص السبت، 07 أكتوبر 2023

فيديو نادر.. وصيّة غالية للإمام بن باز رحمه الله لجميع المسلمين

1567941355_320_38502_
2:19 ص السبت، 07 أكتوبر 2023

خدمة اليوم.. 6 خطوات مهمة للمساعدة على الإقلاع عن التدخين

مواقيت الصلاة
12:13 ص السبت، 07 أكتوبر 2023

السبت 22 ربيع الأول.. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع المناطق

الكشف-عن-أعراض-حساسية-البرد-750x430
11:08 م الجمعة، 06 أكتوبر 2023

أشدها الحساسية.. خبير طقس يُحذر من هذه الأمراض القاتلة في أكتوبر