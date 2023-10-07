السفير المصري: المملكة كان لها دور كبير في انتصار أكتوبر

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قال السفير المصري لدى المملكة أحمد فاروق:، إن المملكة كان لها دور كبير في انتصار مصر أثناء حرب أكتوبر.



يوم السادس من أكتوبر فخر لكل عربي اضافة اعلان



دور المملكة المهم في انتصار أكتوبر



مصر والعرب واسترداد الكرامة



pic.twitter.com/GxawPAInZB فيديو | السفير المصري لدى المملكة أحمد فاروق: دور كبير للمملكة في انتصار مصر أثناء حرب أكتوبر #الإخبارية October 6, 2023

وأوضح رفي تصريحات لـ "الإخبارية"، أن يوم السادس من أكتوبر سنة 1973، هو يوم فخر لكل عربي وأن الاحتفال بهذا النصر ليس فقط في من حق مصر ولكنه هو عيد لكل الأمة العربية.وأضاف أنه في هذا اليوم ونحن نحتفل بذكر انتصار أكتوبر، لا أحد ينسى الدور المشرف والكبير والمهم للمملكة في حرب استرداد الكرامة والنصر المجيد.وأكد المصر حكومة وشعبًا، لن تنسى الدعم الذي قدمته المملكة والأشقاء العرب للقوات المسلحة المصرية حتى تمكنت من عبور خط بارليف واسترداد الأرض المحتلة.