السفارة الأمريكية في الكويت تقلص أنشطة القواعد العسكرية..ماذا حدث؟

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قالت سفارة الولايات المتحدة لدى الكويت إنها على علم بالتهديدات التي أطلقتها ألوية الوعد الحق بالعراق على مواقع التواصل الاجتماعي باستهداف القواعد العسكرية الأميركية بالكويت. اضافة اعلان





القواعد العسكرية:



وأشارت في بيان بحسابها الرسمي على "إكس" إلى تقليص أنشطتها بالقواعد العسكرية الأميركية لتقتصر على الفعاليات الأساسية والرسمية.استهداف صاروخي:في وقت سابق، تعرضت قاعدة أمريكية في العراق لهجوم صاروخي جديد حيث تم استهداف القوات الدولية العاملة هناك.وقبل يومين، أفادت وسائل الإعلام العراقية، باستهداف صاروخي لقاعدة عين الأسد التي تتواجد فيها القوات الأمريكية غربي محافظة الأنبار.ونقلت وكالة رويترز عن مصدران بالجيش العراقي قولهما إن "صواريخ كاتيوشا استهدفت، قاعدة عين الأسد الجوية التي تضم قوات أمريكية وقوات دولية أخرى في غرب العراق، وإن انفجارا سمع داخل القاعدة".المنظومات الدفاعية:واعترضت المنظومات الدفاعية في قاعدة عين الأسد، طائرتين مسيرتين وأسقطتهما في أثناء تحليقهما بالقرب من القاعدة.وفي بيان نقلته وكالة "رويترز" عن مجموعة "سايت" للاستخبارات، أعلنت "المقاومة في العراق"، وهي جماعة مسلحة، مسؤوليتها عن الهجوم.قاعدة عين الأسد:وفي وقت سابق، وقع هجوم مماثل على قاعدة "عين الأسد" في محافظة الأنبار، وأعلنت فصائل "المقاومة" في العراق مسؤوليتها أيضاً.وأعلن متحدث باسم البنتاجون "وفاة متعاقد مدني بعد ذبحة صدرية خلال محاولته الاختباء خلال الهجمات على قاعدة عين الأسد".