"السعدون" تطرح أراضٍ تجارية وسكنية وفلل بشمال الرياض في مزاد واحة حطين

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تطرح شركة السعدون العقارية بيع عقارات متنوعة بمدينة الرياض عبارة عن فلل بحي حطين و الواحة والمرسلات وحي الملك فيصل و أراضي تجارية وسكنية بمساحة أكثر من 14,000م2 بحي الخليج. اضافة اعلان





شركة السعدون تطرح بيع عقارات متنوعة بالرياض:

وأوضحت أن ذلك سيقام المزاد يوم الثلاثاء 16/1/2024 م بقاعة الفريدة للمؤتمرات ، تحت إشراف مركز الإسناد و التصفية إنفاذ وبقرار من محكمة التنفيذ وحكم من محكمة الأحوال الشخصيةيذكر أن السعدون تخصص جميع فروعها بمدينة الرياض للتسجيل و استلام شيكات الدخول و الاطلاع على مستندات العقارات ومعاينتها على الطبيعةوللإطلاع على كتيب المزاد و التفاصيل عبر الرابط الأتي:للمعاينة و التسجيل0555259495920003852