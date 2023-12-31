"السعدون" تطرح أراضٍ تجارية وسكنية وفلل بشمال الرياض في مزاد واحة حطين

أ أ
تطرح شركة السعدون العقارية بيع عقارات متنوعة بمدينة الرياض عبارة عن فلل بحي حطين و الواحة والمرسلات وحي الملك فيصل و أراضي تجارية وسكنية بمساحة أكثر من 14,000م2 بحي الخليج.
شركة السعدون تطرح بيع عقارات متنوعة بالرياض:
وأوضحت أن ذلك سيقام المزاد يوم الثلاثاء 16/1/2024 م بقاعة الفريدة للمؤتمرات ، تحت إشراف مركز الإسناد و التصفية إنفاذ وبقرار من محكمة التنفيذ وحكم من محكمة الأحوال الشخصية
يذكر أن السعدون تخصص جميع فروعها بمدينة الرياض للتسجيل و استلام شيكات الدخول و الاطلاع على مستندات العقارات ومعاينتها على الطبيعة
وللإطلاع على كتيب المزاد و التفاصيل عبر الرابط الأتي:
http://alsadoun.sa/wahat-hateen/
للمعاينة و التسجيل
0555259495
920003852