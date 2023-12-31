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"السعدون" تطرح أراضٍ تجارية وسكنية وفلل بشمال الرياض في مزاد واحة حطين

السعدون
شركة السعدون العقارية
أ أ
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تطرح شركة السعدون العقارية بيع عقارات متنوعة بمدينة الرياض عبارة عن فلل بحي حطين و الواحة والمرسلات وحي الملك فيصل و أراضي تجارية وسكنية بمساحة أكثر من 14,000م2 بحي الخليج.اضافة اعلان

شركة السعدون تطرح  بيع عقارات متنوعة بالرياض:



وأوضحت أن ذلك سيقام المزاد يوم الثلاثاء 16/1/2024 م بقاعة الفريدة للمؤتمرات ، تحت إشراف مركز الإسناد و التصفية إنفاذ وبقرار من محكمة التنفيذ وحكم من محكمة الأحوال الشخصية

يذكر أن السعدون تخصص جميع فروعها بمدينة الرياض للتسجيل و استلام شيكات الدخول و الاطلاع على مستندات العقارات ومعاينتها على الطبيعة
وللإطلاع على كتيب المزاد و التفاصيل عبر الرابط الأتي:
http://alsadoun.sa/wahat-hateen/
للمعاينة و التسجيل
0555259495
920003852

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