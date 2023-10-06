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صحيفة تواصل الالكترونية

السر في الملصق.. إلزام المتاجر بقبول البطاقات الائتمانية

البطاقات الالكترونية
البطاقات الائتمانية
أ أ
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أكد المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبد الرحمن الحسين أنه في حال وجود ملصق على مدخل المتجر أو بجوار الكاشير يحمل شعارات البطاقات الائتمانية، فالمتجر ملزم بقبول الدفع بالبطاقة الائتمانية.اضافة اعلان
جاء ذلك ردا على شكوى عدد من المواطنين والسياح من رفض بعض المحلات استخدام البطاقات الائتمانية وإجبار العملاء على آلية معينة للدفع.


تعطل زوار المملكة على الطرق البرية

وتسبب رفض كثير من المحلات بما فيها محطات البنزين قبول الدفع بالفيزا معاناة لكثير من زوار المملكة الذين يستخدمون الطرق البرية، واضطرارهم للدفع كاش.
وذكر عدد من المواطنين وفقا لـ "الوطن" أن رفض المحلات والمتاجر التعامل بالبطاقات الائتمانية أدى لتعطيل أعمالهم بسبب حصر تعاملاتهم المالية بهذه البطاقات.


تأخر التحصيل المالي

وطالبوا الجهات المسؤولة والبنك المركزي السعودي والبنوك السعودية حل المشكلة، لأن التاجر يرفض التعامل مع الفيزا والماستركارد لتأخير التحصيل المالي وفرض رسوم عليه.
وتأتي المطالبة بإلزام جميع نقاط البيع بقبول البطاقات الائتمانية في وقت توسعت فيه الجهات الحكومية في تنويع وسائل الدفع وسهلت طرق الدفع عبر جميع الطرق لأتمتة المدفوعات وضبط مصادر الدخل.


ارتفاع الرسوم على الفيزا والماستر كارد

يبرر مهدي صالح اليامي، صاحب متجر، رفض بعض المحلات الدفع بالبطاقات الائتمانية بأن نسبة رسوم الفيزا والماستركارد عالية على التاجر، والإشكالية أن هذه البطاقات تأخذ رسوما تصل لـ2.5 %.
مضيفا أن الدفع بالبطاقات الائتمانية ينعكس على أرباح التاجر خاصة في سلع هامش الربح المنخفض، حيث تصل تكلفة العملية في بعض الأحيان إلى أكثر من هامش الربح.


التفعيل بناء على طلب التاجر

وأوضح ساري عزيز، صاحب محل جوالات، أن العقد الموقع بين البنك والمحلات قد يتضمن قبول المحلات لكافة البطاقات الائتمانية، أو قد يكون مقتصرا لبطاقات مدى، لافتا إلى أن التفعيل بناء على طلب التاجر.
وشهد قطاع المدفوعات في المملكة نموا نوعيا خلال السنوات الماضية، ويتوقع أن يواصل النمو بمعدل سنوي مركب قدره %15.4 خلال الفترة بين عامي 2022-2027.


تعزيز المدفوعات الرقمية

وأطلقت المملكة العديد من المبادرات التي أسهمت في تعزيز المدفوعات الرقمية، منها، تمكين طرق جديدة لقبول المدفوعات، وإطلاق خدمات الدفع عبر الأجهزة المحمولة مثل «آبل باي» و«مدى Pay».

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