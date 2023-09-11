السديس يطالب بالتوسع في تحفيظ القرآن الكريم في أروقة المسجد الحرام

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‏حث ‫رئيس الشؤون الدينية، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، المسؤولين في حلقات تحفيظ القرآن الكريم بالمسجد الحرام، على التوسع في إنشاء حلقات التحفيظ في أروقة المسجد الحرام. اضافة اعلان

وطالب بضرورة أن يتسنى للزائر والقاصد الوصول للحلقة، والنهل من معين القرآن وهداياته دون مشقة أو استدلال، ولا سيما ذوي الاحتياجات الخاصة.





توسيع دائرة التعليم في الحلقات القرآنية





الحلقات القرآنية في الحرمين





تكريم المتميزين من المعلمين



وأكد على أهمية توسيع دائرة التعليم في الحلقات القرآنية، بالإقراء والإجازات المتصلة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وحلقات ذوي الاحتياجات الخاصة.وكذلك التوسع في المقرأة الإلكترونية لتكون عالمية، تُسهم في تحقيق رغبة المسلمين في أنحاء العالم، وتهدف إلى تعليم القرآن وتصحيح تلاوته.وقال خلال لقائه مع مسؤولي ومدرسي حلقات تحفيظ القرآن الكريم: "إن الحلقات القرآنية في الحرمين مشروع ذو مضامين تعليمية وتربوية، وأبعاد منهجية في نشر رسالة القرآن وهداياته.و‏تابع قائلًا: "إن المنتسبين للحلقات القرآنية بالحرمين لحقيق بالاعتزاز، وذلك للشرف المتعلق والمكان المعقود، ولا أظن شرف يدانيه أو يضاهيه، إذ اقترن شرف القرآن بشرف المكان.وقال: تلك نعمة تستوجب مع الشكر المزيد من الإخلاص والبذل والعطاء، وإثراء لتجربة الزائر والقاصد المتعلم قرآنيًا منهجًا وسلوكًا.كما أشار إلى أن الأنسنة في التدريس والابتكار في النمط التعليمي، والتطوير في الأسلوب التربوي وتفعيل المناقشات وعقد ورش العمل، وتكريم المتميزين من المعلمين والمتعلمين، يجب أن يكون أيقونة للتطوير.‏مؤكدًا على أهمية استمرارية العمل (24) ساعة في الحلقات القرآنية بالمسجد الحرام، خدمةً للقرآن الكريم وأهله، وإفادة للقاصد والزائر والحاج والمعتمر، وتصحيحًا للتلاوة وغرسًا لقيم القرآن الكريم في النفوس.