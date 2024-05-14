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السديس: حملة "لا حج بلا تصريح" جاءت وفق مقتضى النصوص الشرعية والمقاصد المرعية

السديس
الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس
أ أ
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 أشاد معالي رئيس الشؤون الدينية للمسجد المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس؛ بالحملة التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، ‏"الحج عبادة وسلوك حضاري" ، في موسمها السادس عشر، تحت شعار "لا حج بلا تصريح".اضافة اعلان

لا حج بلا تصريح

وجاءت الحملة لتعزيز ورفع الوعي بالأنظمة والتعليمات التي تضمن سلامة وراحة ضيوف الرحمن، وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، وبما ينسجم مع حجم الرعاية والاهتمام المقدم من حكومة المملكة لحجاج بيت الله الحرام.
 وأكد رئيس الشؤون الدينية أن حملة "لا حج بلا تصريح" جاءت وفق مقتضى النصوص الشرعية والمقاصد المرعية، وروعي فيها مصلحة المكان والزمان، وتحقيق قاعدة التيسير ورفع الحرج عن المسلمين، ومراعاة شرط الاستطاعة للحجاج الميامين.
وأضاف أنها جاءت محققة لقواعد الشريعة، وتحقيق المصالح ودرء المفاسد، وتطبيقًا لقاعدة "لا ضرر ولا ضرار"، وقاعدة "الضرر يُزال"، ومراعاة ظروف التزاحم والتدافع، إلى إدارة التفويج وتنظيم الحشود.
وبيّن أن الحملة أتت من أجل سلامة وراحة ضيوف الرحمن، وعلى الجميع دعمها، والتعاون مع الجهات المنفذة لها.

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