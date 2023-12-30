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"السجون" تقدم تجربة لأول مرة لمنع العودة للجريمة

السجن --- سجن - القبض الامن العام - تم القبض - تعبيرية
ارشيفية
أ أ
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تقدم المديرية العامة للسجون تجربة ورؤية انتقالية قائمة على أسس علمية تعد الأولى من نوعها في التأهيل الإصلاحي لمنع العود للجريمة.

مركز فجر التأهيلي

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وتتضمن هذه الرؤية مركز فجر التأهيلي أحد البرامج الإصلاحية النوعية التي تهتم بنزلاء السجون، ممن دخلوا السجن للمرة الأولى، تحقيقًا لرسالة المديرية العامة للسجون في تأهيل وإصلاح النزلاء.

 

ويهدف مركز فجر إلى تقديم الدعم النفسي للنزلاء بواسطة فريق مؤهل من ذوي الخبرة والاختصاص، وتأهيلهم نفسيًا واجتماعيًا خلال فترة قضاء المحكومية.

 

بالإضافة إلى دراسة حالتهم الأولية وتحديد مساراته الإصلاحية من خلال الجلسات الفردية والجماعية.

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