السجن 10سنوات والغرامة 30 مليونًا لمخالفي تنظيم الاحتطاب

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شددت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عقوباتها بحق مخالفي تنظيم الاحتطاب بالسجن مدة لا تزيد على 10 سنوات وغرامة لا تزيد على 30 مليون ريال أو بإحدى العقوبتين، بحسب مسودة اللائحة الجديدة. اضافة اعلان





السجن والغرامة لمخالفي تنظيم الاحتطاب



المخالفات والعقوبات حسب اللائحة



مخالفات قطع الأشجار والشجيرات والأعشاب والنباتات



ووفقًا للائحة، فإن من يرتكب المخالفة للمرة الثانية سيتم إحالته للنيابة العامة ومن ثم إلى المحكمة المختصة، والمطالبة بسجنه وتغريمه وفق ما تراه تحقيقات النيابة، وفقًا لـ"عكاظ".وأوضحت اللائحة، أن قطع الأشجار أو الشجيرات من المحميات أو أراضي الغطاء النباتي أو اقتلاعها أو نقلها أو تجريدها من لحائها أو أوراقها أو أي جزء منها، أو نقل تربتها أو جرفها أو الاتجار بها دون ترخيص يعاقب مرتكبها بالسجن والغرامة، وهي من المخالفات التي تحال إلى المحكمة المختصة.وحددت اللائحة المخالفات والعقوبات للاحتطاب كالتالي:1 - نقل الحطب المحلي أو بيعه أو تخزينه أو نقله، وكذلك الفحم المحلي بيعه ونقله وتخزينه دون ترخيص عقوبتها تبدأ من 5000 وحدها الأعلى 16.000 ريال.2 - استخدام الفحم أو الحطب المحلي في نشاط تجاري كالمطاعم والمطابخ والمخابز وما في حكمها، بما يخالف المادة السادسة من اللائحة فعقوبتها 10.000 وحدها الأعلى 32.000 ريال.وأوضحت اللائحة، أن مخالفات قطع الأشجار والشجيرات والأعشاب والنباتات على النحو التالي:1 - قطع الأشجار من أراضي الغطاء النباتي أو اقتلاعها أو نقلها أو جرفها أو الاتجار بها دون ترخيص فعقوبتها 10.000 ريال وحده الأعلى 20.000 ريال.2 - أما تجريد الأشجار من لحائها أو أوراقها أو أي جزء منها أو نقل تربتها دون ترخيص فعقوبتها 3000 ريال وحدها الأعلى 7000 ريال.3 - قطع الشجيرات من أراضي الغطاء النباتي أو اقتلاعها أو نقلها أو جرفها أو الاتجار بها دون ترخيص عقوبتها تبدأ من 3000 ريال وتنتهي بـ 7000 ريال.4 - حرق الأشجار أو الشجيرات في المحميات أو سكب المواد أو السوائل كالديزل ونحوه عليها أو على أجزائها أو على تربتها التي تؤدي إلى الإضرار فعقوبتها تبدأ من 20.000 ريال وتنتهي بـ 40.000 ريال.