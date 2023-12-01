السجن والغرامة.. تنبيه عاجل لـ "الجوازات" بشأن عقوبة تشغيل الوافدين المخالفين

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أصدرت المديرية العامة للجوازات اليوم، تنبيها مهمًا بشأن عقوبة المنشأة التي تشغل الوافدين المخالفين للأنظمة.

عقوبة المنشأة التي تشغل الوافدين المخالفين اضافة اعلان

وأوضحت على حسابها في منصة "إكس"، أن عقوبة المنشأة التي تشغل الوافدين المخالفين للأنظمة أو تترك عمالتها يعملون لحسابهم الخاص أو لدى الغير أو استخدامها عمال غيرها، هي على هذا النحو:

1 - التشهير.

2 - غرامة تصل إلى 100 ألف ريال.

3 - الحرمان من الاستقدام لمدة تصل 5 سنوات.

4 - السجن للمدير المسؤول وترحيله إن كان وافدًا.

عقوبة تجاوز المهلة المحددة لانتهاء الإقامة في المملكة

في الوقت نفسه، بينت المديرية أن عقوبة تجاوز المهلة المحددة لمن انتهت إقامته في المملكة.

وأكدت أنه في حال عدم المغادرة خلال فترة صلاحية التأشيرة 60 يومًا تفرض غرامة 1000 ريال لتتمكن من إلغاء التأشيرة ويشترط سريان صلاحية هوية مقيم لتتمكن من إتمام الإجراء.



وشددت على أنه يجب أن تجدد الإقامة سنويًا أو كل سنتين أو أكثر حسب النظام المعمول به، ويمكن أن تبدأ من ثلاثة أشهر إلى سنة فقط.



الترحيل أو السجن وغرامة مالية معينة



ونوهت إلى أنه إذا انتهت المدة المحددة لتجديد الإقامة ولم يتم تجديدها يتعرض المقيم للمساءلة القانونية، وتفرض عقوبات عليه، تشمل الترحيل أو السجن وغرامة مالية معينة.





