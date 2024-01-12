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السجن والغرامة.. تعرف على عقوبة إهمال كبير السن

كبار السن
حقوق كبار السن
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أكدت المحامية، نورة الوندة، على أن عقوبة إهمال كبير السن تصل إلى السجن سنة وغرامة 500 ألف ريال على من تجب عليه الرعاية من أفراد أسرته.اضافة اعلان

السجن والغرامة لإهمال العناية بكبير السن

وقالت إن العناية بكبير السن هي مسؤولية أسرته، وحدد النظام هذه المسؤولية في تسلسل متدرج يشمل أفرد أسرته بترتيب أورده النظام. وفقًا لـ"الإخبارية".

تشديد عقوبة إهمال الكبير إذا تسبب في أضرار

وأشارت إلى أن عقوبة الحبس سنة والغرامة حسب النظام مفروضة لتهمة الإهمال فقط.
وأضافت، أما إذا تسبب الإهمال في آثار أخرى جنائية، تقوم المحكمة بتحديد عقوبات أخرى تناسب مع الفعل أو المخالفة المرتكبة.

حقوق المسنين في المملكة

وتشير إحصائية حديثة صادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، إلى أن عدد المسنين يقارب مليونًا وثلاثة آلاف، أي ما نسبته 5% من إجمالي السكان.
وتحفظ المادة 27 من النظام الأساسي حقوق كبار السن؛ حيث نصت على أن “تكفل الدولة حق المواطن وأسرته، في حالة الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة، وتدعم نظام الضمان الاجتماعي، ويشجع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية.

تقديم التسهيلات لكبار السن في المملكة

وتعد رعاية المسنين ورعايتهم أمر في غاية الأهمية، فإن هذه الفئة التي كرست حياتها للعطاء والتضحية تستحق الاحترام والعرفان والرعاية، من خلال خدمتهم على أكمل وجه، وتقديم التسهيلات وتقديم التسهيلات اللازمة لهم.

حق كبار السن في الصحة

تمكين كبار السن من الحصول على الخدمات والرعاية الصحية المناسبة، مع توفير الغذاء ومياه الشرب النقية والظروف الصحية للعمل، والبيئة الملائمة، والتوعية وتوفير المعلومات المتعلقة بصحتهم.

حقوق كبار السن في الحماية من الإيذاء

حماية كبار السن من أي فعل مباشر ينتج عنه التأثير في وضع كبير السن الاجتماعي والصحي والنفسي.

حق كبار السن في الضمان الاجتماعي

منحهم الحق في الإعانات التي تقدمها الدولة للمواطنين غير القادرين على العمل من ذوي الدخل المحدود أو من منعدمي الدخل، وبرامج الإعانات هذه تستهدف عدة فئات من المجتمع، وفق شروط وضوابط حددها نظام الضمان الاجتماعي.

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