السجن والغرامة.. تعرف على عقوبة إهمال كبير السن

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أكدت المحامية، نورة الوندة، على أن عقوبة إهمال
كبير السن تصل إلى السجن سنة وغرامة 500 ألف ريال على من تجب عليه الرعاية من
أفراد أسرته.
السجن والغرامة لإهمال العناية بكبير السنوقالت إن العناية بكبير السن هي مسؤولية أسرته، وحدد النظام هذه المسؤولية في تسلسل متدرج يشمل أفرد أسرته بترتيب أورده
النظام. وفقًا لـ"الإخبارية".
تشديد عقوبة إهمال الكبير إذا تسبب في أضرار وأشارت إلى أن عقوبة الحبس سنة والغرامة حسب
النظام مفروضة لتهمة الإهمال فقط.
وأضافت، أما إذا تسبب الإهمال في آثار أخرى جنائية، تقوم المحكمة بتحديد عقوبات أخرى تناسب مع الفعل أو المخالفة المرتكبة.
حقوق المسنين في المملكةوتشير إحصائية حديثة
صادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، إلى أن عدد المسنين يقارب مليونًا وثلاثة آلاف،
أي ما نسبته 5% من إجمالي السكان.
وتحفظ المادة 27 من النظام الأساسي حقوق كبار السن؛ حيث نصت على أن “تكفل الدولة حق المواطن وأسرته، في حالة الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة، وتدعم نظام الضمان الاجتماعي، ويشجع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية.