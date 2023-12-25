السجن سنتين وغرامة 100 ألف ريال.. عقوبة التعدي على المرافق العامة

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يطبق نظام حماية المرافق العامة على المرافق العامة التالية: المياه، والمجاري، وتصريف السيول، والكهرباء، والهاتف، والطرق العامة، والسكك الحديدية، والمرافق الأخرى. اضافة اعلان

وينص على أنه يتعين قبل القيام بأي عمل من شأنه التأثير على شبكات ومنشآت أي مرفق من المرافق العامة الحصول من الجهة المختصة على المخططات والتعليمات الخاصة بذلك المرفق وأخذ أقصى الاحتياطات التي تضمن حمايته وعدم توقف خدماته من أي مستفيد منه.





عقوبة التعدي على المرافق العامة



ويعاقب نظام حماية المرافق العامة كل من اعتدى على المرافق العامة بالسجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تتجاوز 100 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من تعمد إتلاف أي من تمديدات أو منشآت المرافق العامة أو تعمد قطعها أو تعطيلها سواء كان الفاعل أصلياً أو شريكاً.وفي أحدث حالة تعد على المرافق العامة، ألقت قوات الشرطة في منطقة مكة المكرمة، القبض على شخصين لوقوف أحدهما أمام كاميرا جهاز الرصد الآلي والآخر لتوثيق ذلك.وأفادت شرطة منطقة مكة المكرمة، بأنه جرى إيقافهما، واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالتهما إلى فرع النيابة العامة.