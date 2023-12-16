السبت، 03 جمادى الثانية 1445 ، 16 ديسمبر 2023

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السبت 3 جمادى الآخرة.. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع المناطق

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة
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تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم السبت 3 جمادى الآخرة 1445 هجرية، الموافق 16 ديسمبر 2023م.

الدمام  أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاءاضافة اعلان

ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:55 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 6:20، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء.


أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 5:53 صباحًا، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:10 مساءً.

مواقيت الصلاة في مكة والمدينة والرياض

○ موعد أذان الفجر
مكة – 5:30
المدينة – 5:35
الرياض – 5:07
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:17
المدينة – 12:17
الرياض – 11:49
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:21
المدينة – 3:16
الرياض – 2:48
○ موعد أذان المغرب
مكة – 5:42
المدينة – 5:36
الرياض – 5:08
○ موعد أذان العشاء
مكة – 7:12
المدينة – 7:06
الرياض – 6:38

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