السبت 22 ربيع الأول.. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع المناطق

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تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم السبت 22 ربيع الأول 1445 هجرية، الموافق 7 أكتوبر 2023م. اضافة اعلان





الدمام أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء



أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر



ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:17 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 6:51، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء.بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 5:10 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:44 مساءً.○ موعد أذان الفجرمكة – 4:58المدينة – 4:58الرياض – 4:31○ موعد أذان الظهرمكة – 12:09المدينة – 12:10الرياض – 11:42○ موعد أذان العصرمكة – 3:32المدينة – 3:33الرياض – 3:04○ موعد أذان المغربمكة – 6:04المدينة – 6:03الرياض – 5:35○ موعد أذان العشاءمكة – 7:34المدينة – 7:33الرياض – 7:05