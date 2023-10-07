السبت، 22 ربيع الأول 1445 ، 07 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

السبت 22 ربيع الأول.. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع المناطق

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم السبت 22 ربيع الأول 1445 هجرية، الموافق 7 أكتوبر 2023م.اضافة اعلان

الدمام أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء

ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:17 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 6:51، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء.

أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 5:10 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:44 مساءً.

○ موعد أذان الفجر
مكة – 4:58
المدينة – 4:58
الرياض – 4:31
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:09
المدينة – 12:10
الرياض – 11:42
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:32
المدينة – 3:33
الرياض – 3:04
○ موعد أذان المغرب
مكة – 6:04
المدينة – 6:03
الرياض – 5:35
○ موعد أذان العشاء
مكة – 7:34
المدينة – 7:33
الرياض – 7:05



اقرأ أيضا

F7yOaAxXUAAlASu
12:55 ص السبت، 07 أكتوبر 2023

بالرياض.. "الأرصاد" يُحذر من عوالق ترابية على هذه المحافظات لـ 9 صباحًا

65092-5e8af9602876b
12:29 ص السبت، 07 أكتوبر 2023

دولة عربية تأمر بتعقيم الطائرات القادمة من أوروبا.. والسبب صادم

ولي العهد
12:10 ص السبت، 07 أكتوبر 2023

ولي العهد يُجري اتصالاً هاتفياً برئيس الوزراء وزير الدفاع التايلندي

أهم 10
10:42 م الجمعة، 06 أكتوبر 2023

أهم 10.. عقوبة تشغيل العامل المنزلي دون 21 عامًا وشروط القسط الميسر من سكني

اقرأ أيضا

اعتماد 7 أحياء في الرياض بإعلان ثاني منطقة للتسجيل العقاري

الأمن يطارد تجار السموم.. مهاجمة مهربي المخدرات في هذه المناطق

لـ 8 صباحًا.. تحذير عاجل لـ"الأرصاد" من ضباب وشبورة على مكة والمدينة

"الزهراني": لا خوف من انقطاع الكهرباء عن المسجد الحرام لهذه الأسباب

تساقط أمطار غزيرة مع بردية مدركة شمال شرق مكة (فيديو)

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

مواقيت الصلاة 12:32 ص السبت، 30 سبتمبر 2023

15 ربيع الأول.. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع المناطق

درجات الحرارة 9:31 ص الخميس، 28 سبتمبر 2023

أعلاها 44.. درجات الحرارة المسجلة اليوم في المملكة

درجات الحرارة 9:33 ص الأربعاء، 27 سبتمبر 2023

44 في المدينة.. درجات الحرارة المسجلة اليوم في المملكة

مواقيت الصلاة 12:16 ص السبت، 23 سبتمبر 2023

السبت 8 ربيع الأول.. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع المناطق

اقرأ أيضا

هاخغخغغ
5:40 م الجمعة، 06 أكتوبر 2023

شاهد.. غزارة الأمطار المتساقطة بحوية نمار غرب في شفا الطائف

ورد تبوك
5:38 م الجمعة، 06 أكتوبر 2023

تبوك تنتج 28 مليون وردة سنويًا بقيمة 32 مليون ريال

تأشيرات استقدام العمالة المنزلية
5:23 م الجمعة، 06 أكتوبر 2023

20 ألف ريال غرامة.. حظر تشغيل العامل المنزلي دون 21 عامًا

ماجد الحقيل وزير الشؤون البلدية والقروية
4:48 م الجمعة، 06 أكتوبر 2023

بدء تطبيق جدول الجزاءات المحدّث لمخالفات الطرق والشوارع في هذا الوقت

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

مواقيت الصلاة
12:13 ص السبت، 07 أكتوبر 2023

السبت 22 ربيع الأول.. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع المناطق

الكشف-عن-أعراض-حساسية-البرد-750x430
11:08 م الجمعة، 06 أكتوبر 2023

أشدها الحساسية.. خبير طقس يُحذر من هذه الأمراض القاتلة في أكتوبر

أهم 10
10:42 م الجمعة، 06 أكتوبر 2023

أهم 10.. عقوبة تشغيل العامل المنزلي دون 21 عامًا وشروط القسط الميسر من سكني

حساب المواطن
7:34 م الجمعة، 06 أكتوبر 2023

قبل 4 أيام من صرف الدفعة الجديدة.. تحذير جديد من حساب المواطن للبنوك

المدير الناجح
7:27 م الجمعة، 06 أكتوبر 2023

9 عبارات يستخدمها المديرون الأكثر مهارة في العمل

الفيضانات
7:02 م الجمعة، 06 أكتوبر 2023

تضم دولاً عربية.. قائمة بأكثر أماكن العالم عرضة لخطر الفيضانات القاتلة