السبت 22 ربيع الأول.. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع المناطق

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تقدم
صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم السبت 22 ربيع
الأول 1445 هجرية، الموافق 7 أكتوبر 2023م.
الدمام
أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاءويؤذن
لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:17 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة
6:51، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء.
أهالي
تبوك آخر من يصلون العشاء والفجربينما
يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 5:10 صباحاً، ويؤذن
لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:44 مساءً.
○ موعد أذان الفجر
مكة – 4:58
المدينة – 4:58
الرياض – 4:31
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:09
المدينة – 12:10
الرياض – 11:42
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:32
المدينة – 3:33
الرياض – 3:04
○ موعد أذان المغرب
مكة – 6:04
المدينة – 6:03
الرياض – 5:35
○ موعد أذان العشاء
مكة – 7:34
المدينة – 7:33
الرياض – 7:05