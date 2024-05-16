الساعات القادمة.. تحذير لسكان الرياض و4 مناطق من سحب ركامية وأمطار غزيرة

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حذر خبراء الأرصاد من تشكل السحب الركامية في بعض مناطق المملكة خلال الساعات القادمة، خاصة مع ساعات ما بعد ظهر وعصر اليوم الخميس.





سحب ركامية وأمطار متفاوتة الغزارة



رياح الصبا تهب على المنطقة الغربية



رياح وأمطار وسيول وبرد على هذه المناطق



الدفاع المدني يدعو إلى توخي الحذر



وعن الأماكن المتوقع أن تشملها فرص الأمطار الرعدية، تشير البيانات الجوية إلى تجدد فرص الأمطار في أجزاء من جنوب غرب المملكة، وتشمل مرتفعات جازان وعسير والباحة، يُرافقها هطول زخات من الأمطار، قد تكون غزيرة أحيانًا ومُترافقة بحدوث البرق والرعدويُحتمل تشكل بعض السُحب الركامية على أجزاء محدودة من منطقة الرياض شمال المنطقة الشرقية والمناطق الحدودية مع الكويت، حسب" طقس العرب".وحسب "طقس العرب"، فمن المتوقع أن تتأثر المناطق الغربية من المملكة خلال الأيام القادمة برياح شرقية ذات درجات حرارة أدفأ من مُعدلاتها المُعتادة بِعدّة درجات، وتتسبب بارتفاع ملموس في درجات الحرارة على أجزاء مُختلفة من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، وتبوك.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد، بأن الفرصة ماتزال مهيأة لهبوب رياح نشطة وأتربة مثارة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة.في حين تكون خفيفة إلى متوسطة مصحوبة برياح نشطة وأتربة مثارة على أجزاء من مناطق الرياض، الشرقية ونجران.وحذر الدفاع المدني، من استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة، مع أهمية الالتزام بالتعليمات خاصة بالطرق السريعة والمناطق المفتوحة.