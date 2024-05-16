الخميس، 08 ذو القعدة 1445 ، 16 مايو 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

الساعات القادمة.. تحذير لسكان الرياض و4 مناطق من سحب ركامية وأمطار غزيرة

سحب رعدية ممطرة
سحب ركامية
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

حذر خبراء الأرصاد من تشكل السحب الركامية في بعض مناطق المملكة خلال الساعات القادمة، خاصة مع ساعات ما بعد ظهر وعصر اليوم الخميس.اضافة اعلان

سحب ركامية وأمطار متفاوتة الغزارة

وعن الأماكن المتوقع أن تشملها فرص الأمطار الرعدية، تشير البيانات الجوية إلى تجدد فرص الأمطار في أجزاء من جنوب غرب المملكة، وتشمل مرتفعات جازان وعسير والباحة، يُرافقها هطول زخات من الأمطار، قد تكون غزيرة أحيانًا ومُترافقة بحدوث البرق والرعد


ويُحتمل تشكل بعض السُحب الركامية على أجزاء محدودة من منطقة الرياض شمال المنطقة الشرقية والمناطق الحدودية مع الكويت، حسب" طقس العرب".

رياح الصبا تهب على المنطقة الغربية


وحسب "طقس العرب"، فمن المتوقع أن تتأثر المناطق الغربية من المملكة خلال الأيام القادمة برياح شرقية ذات درجات حرارة أدفأ من مُعدلاتها المُعتادة بِعدّة درجات، وتتسبب بارتفاع ملموس في درجات الحرارة على أجزاء مُختلفة من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، وتبوك.

رياح وأمطار وسيول وبرد على هذه المناطق

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد، بأن الفرصة ماتزال مهيأة لهبوب رياح نشطة وأتربة مثارة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة.


في حين تكون خفيفة إلى متوسطة مصحوبة برياح نشطة وأتربة مثارة على أجزاء من مناطق الرياض، الشرقية ونجران.

الدفاع المدني يدعو إلى توخي الحذر

وحذر الدفاع المدني، من استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة، مع أهمية الالتزام بالتعليمات خاصة بالطرق السريعة والمناطق المفتوحة.

اقرأ أيضا

بث مباشر.. انطلاق القمة العربية الـ 33 في البحرين بحضور ولي العهد

المملكة تدين وتستنكر محاولة اغتيال رئيس وزراء جمهورية سلوفاكيا

ولي العهد يصل البحرين لترؤس وفد المملكة المشارك في القمة العربية الـ 33 (فيديو)

بشرى سارة.. أرامكو تطرح وظائف إدارية وتقنية لحملة الثانوية فأعلى

بتوجيه خادم الحرمين.. ولي العهد يغادر لترؤس وفد المملكة في القمة العربية بالبحرين

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

سيول شمال الرياض 7:41 ص الخميس، 16 مايو 2024

أنهار جارية.. استمرار تساقط الأمطار مع السيول القوية بهذه المناطق (فيديو)

غ5غ 2:40 م الأربعاء، 15 مايو 2024

مذهل.. شاهد ماذا فعلت الأمطار والسيول بشوارع وأحياء عسير؟

5غ545ف 10:21 ص الثلاثاء، 07 مايو 2024

طقس وسط الأسبوع.. تحذير من أمطار غزيرة وعواصف رعدية مع ارتفاع الحرارة

GM4Zf_2XIAAnGKH 1:51 م الإثنين، 06 مايو 2024

أمطار وسيول.. "الحصيني" يُحذر من طقس الـ24 ساعة القادمة