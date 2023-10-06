"الزهراني": لا خوف من انقطاع الكهرباء عن المسجد الحرام لهذه الأسباب

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قال ماهر الزهراني المتحدث الرسمي للرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي ، إنه لا خوف من انقطاع الكهرباء عن المسجد الحرام مبينًا أن ذلك يرجع إلى عدد من الأسباب. اضافة اعلان

مولدات احتياطية في حال انقطاع الكهرباء

وأوضح في تصريحات لـ "الإخبارية"، أن هناك مولدات احتياطية في حال انقطاع الكهرباء عن المسجد الحرام ولن يشعر الزوار بتأثير الانقطاع.

وبين أنه في حال خروج الثلاث مغذيات الرئيسية، فإن هناك هناك محطة كوديه جاهزة احتياطيًا، وهي مجهزة بثمان مولدات بقدرة إجمالية تقدر بـ 32 ميجا وايت.





نقل الأحمال في أقل من 120 ثانية

وأضاف أن هذه المحطة العملاقة، في حالة الطوارئ يتم نقل الأحمال عليها في وقت لا يستغرق أقل من 120 ثانية تقريًبًا.وأكد أن نقل الأحمال يتم في حالات الطوارئ عن طريق نظام التحكم والمراقبة، وبشكل منظم ومدروس.وأشار إلى أن الزوار لن يشعروا في حال انقطاع الكهرباء، وعملية نقل الأحمال التي تتم بطريقة "يو بي إس" التيار اللا منطقع، والذي يضمن ثبات التغذية الكهربائية للأنظمة الهامة مثل الكاميرات الأمنية وأجهزة الصوت ووحدات الإنارة.