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الزكاة والضريبة تحذر من بريد متداول: غير تابع لنا

هيئة الزكاة
هيئة الزكاة
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حذرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك من بريد إليكتروني متداول يزعم أنه يتبع المؤسسة ويقوم بإرسال رسائل بريدية لمستفيدي الهيئة.اضافة اعلان

توضيح مهم من هيئة الزكاة

جاء ذلك في رد من الهيئة، عبر حسابها اسأل الزكاة والضريبة والجمارك، على استفسار مواطنة قالت فيه : "البريد التالي أو الإيميل التالي [email protected] هل تابع لكم؟".
وأجابت هيئة الزكاة، بقولها: " البريد الإلكتروني غير تابع لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك".

كذلك أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك موعد سداد ضريبة الدخل وفقا للائحة التنفيذية لنظام الضريبة.
جاء ذلك في رد من الهيئة، عبر حسابها اسأل الزكاة والضريبة والجمارك، على سؤال مستفيد قال فيه : "هل السداد أول ١٠ أيام من الشهر التالي؟ يعني المفروض قبل نهاية يوم ١٠ فبراير وليس ١١ أم لا؟".

موعد دفع ضريبة الدخل

وأجابت الهيئة، بقولها: "وفقاً للمادة السابعة و الخمسون من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل، عند انتهاء الموعد النظامي لتقديم الإقرار خلال الإجازة الرسمية، يكون الإقرار مقبولاً إذا سلم وتم السداد بموجبه في أول يوم عمل يلي الإجازة".
كذلك حددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنواع الغرامات غير المشمولة بمبادرة الإعفاء، التي تنتهي في 30 من يونيو القادم 2024م.

أنواع الضرائب المشمولة في المبادرة

ضريبة القيمة المضافة.
ضريبة الدخل.
ضريبة الاستقطاع.
ضريبة التصرفات العقارية.
ضريبة السلع الانتقائية.

غرامات لا تشملها مبادرة الإعفاء

- الغرامات التي تم سدادها قبل تاريخ سريان هذه المبادرة من 1 يونيو 2022م.
- الغرامــات المترتبة على مخالفات التهــرب الضريبـي. ومنها غرامات:
. التأخر في السداد وتقديم الإقرار 
. التأخر في التسجيل
. تعديل الإقرارات
. الفحص الميداني
- الغرامات المرتبطة بإقرارات مستحقة السداد بعد 31 مايو 2023.

شروط الاستفادة من المبادرة من غرامة التأخر 

فيما يلي شروط الاستفادة من المبادرة من غرامة التأخر في التسجيل بالأنظمة الضريبية:
.1 التسجيل لدى الهيئة.
.2 تقديم كافة الإقرارات واجبة التقديم.
.3 سداد كامل أصل دين الضريبة المستحقة الناتج عن القرارات المقدمة، أو التقدم بطلب التقسيط للهيئة، والالتزام بخطة التقسيط المعتمدة. وذلك خلال الفترة من تاريخ 1 من يونيو 2022م حتى انتهاء المبادرة في 30 يونيو 2024م.
يعفى المكلف من غرامات التأخر بتقديم الإقرار واجب التقديم للهيئة قبل تاريخ 1 من يناير 2024م على كافة الأنظمة الضريبية، وفق الشروط الأتيــة:
.1 تقديم الإقرارات غير المقدمة.
.2 سداد كامل أصل دين الضريبة المرتبط بالغرامة الناتجة عن التأخر في السداد، أو التقدم بطلب التقسيط للهيئة، والالتزام بخطة التقسيط المعتمدة، وذلك خلال الفترة من تاريخ 1 يونيو 2022م حتى انتهاء المبادرة في 30 من يونيو 2024م.

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