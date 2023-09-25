الزكاة والضريبة: انتهاء مهلة الإعفاء من الغرامات في هذا التوقيت

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دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، إلى الاستفادة من مهلة مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية للمكلفين الخاضعين لجميع الأنظمة الضريبية، قبل انتهائها في 31 من ديسمبر 2023م. اضافة اعلان

وكانت الهيئة أعلنت تمديد المبادرة التي انتهت في 31 من مايو 2023م، حرصًا منها لتمكين المكلفين ممن تنطبق عليهم الشروط، للاستفادة من المبادرة.

وتحقيقًا لغاياتها وأهدافها، والتي من أبرزها تخفيف الآثار الاقتصادية المترتبة على المنشآت نتيجة جائحة كورونا.



الغرامات المشمولة في المبادرة



شروط الاستفادة من المبادرة



تفاصيل المبادرة

