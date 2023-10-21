الزكاة والجمارك تدعو المنشآت إلى تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة

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دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المنشآت من قطاع الأعمال الخاضعين لضريبة القيمة المضافة التي تتجاوز توريداتها السنوية من السلع والخدمات 40 مليون ريال إلى تقديم إقراراتها الضريبية عن شهر سبتمبر الماضي والربع الثالث، وذلك في موعدٍ أقصاه 31 من شهر أكتوبر الجاري. اضافة اعلان





إقرار ضريبي

