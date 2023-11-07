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"الزكاة" تعلن عن مزاد لبيع سيارات بجمارك ميناء جازان

هيئة الزكاة
هيئة الزكاة والضريب والجمارك
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أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن إقامة مزاد علني لبيع سيارات بجمرك ميناء جازان، وفق الضوابط والاشتراطات المحددة. اضافة اعلان


استبعاد بعض السيارات المعروضة في المنصة

ونوهت الهيئة على أنه قد يتم استبعاد بعض السيارات المعروضة في هذه المنصة في حال قام أصحاب الشأن بفسحها قبل موعد إقامة المزاد وفق أحكام نظام قانون الجمارك الموحد.


شروط المشاركة في المزاد

1ـ دفع مبلغ تأمين إلزامي (50,000) خمسون ألف ريال بشيك مصدق باسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
2ـ دفع كامل القيمة بعد ترسية المزاد مباشرة
3ـ يجب على المشتري إخراج السيارات المباعة خلال (3) أيام برسم الوارد و (10) أيام للسيارات برسم الصادر، وسيتم إحتساب أرضيات في حال تجاوز المدة المسموح بها ومن ثمّ عرضها للبيع مرة أخرى

المشاركة في مزاد سيارات التشليح

4ـ تقتصر المشاركة في مزاد سيارات التشليح على الحاملين فقط لرخصة العمل في مجال تشليح السيارات
5ـ يشترط لحضور المزاد التسجيل المسبق لدى الجمرك

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