الإثنين، 02 شعبان 1445 ، 12 فبراير 2024

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"الزكاة" تعلن عن مزادات إلكترونية تضم مركبات وهواتف ذكية

هيئة الزكاة
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
أ أ
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وجهت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك دعوة للمشاركة في المزادات الإلكترونية التي تنظمها، والاطلاع على محتويات المزادات المطروحة من خلال زيارة صفحتها الرسمية. اضافة اعلان

مزادات إلكترونية في الخفجي تضم مركبات وهواتف

وأعلنت الهيئة عن تنظيم مزاد إلكتروني يضم عددًا من المركبات يوم غد الثلاثاء 13 من فبراير في الثامنة صباحًا في جمرك الخفجي، وحدد رسوم دخول المزاد بـ 2000 ريال. وفق ما جاء على صفحة الهيئة في "إكس".
كما أعلنت عن تنظيم مزاد إلكتروني آخر يوم الخميس القادم 15 من فبراير في الثامنة صباحًا، ويضم المزاد عددًا من الهواتف الذكية "آيفون 14 برو ماكس"، في جمرك الخفجي.

إحباط محاولة تهريب مليون و683 ألف كبتاجون

وكانت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تمكنت أمس في منفذ الحديثة من إحباط محاولة تهريب مليون و683 ألف كبتاجون، عُثر عليها مخبأة في إحدى الشاحنات القادمة إلى المملكة عبر المنفذ.

كبتاجون في تجويف إطارات الشاحنة

وأوضحت الهيئة أنه عند إجراء عملية الكشف والمعاينة لإحدى الشاحنات القادمة عبر منفذ الحديثة، عُثر على تلك الكمية من الحبوب مخبأة في تجويف إطارات الشاحنة.
وأكّدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، وتقف بالمرصاد أمام محاولات أرباب التهريب، بالتنسيق والتعاون المستمر مع شركائها في المديرية العامة لمكافحة المخدرات، وذلك تحقيقًا لأمن المجتمع وحمايته من هذه الآفات.

الإبلاغ عن عمليات التهريب

ودعت الهيئة الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected])، أو الرقم الدولي (00966114208417).
وتقوم الهيئة من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب، ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.

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