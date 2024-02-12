"الزكاة" تعلن عن مزادات إلكترونية تضم مركبات وهواتف ذكية

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وجهت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك دعوة للمشاركة في المزادات الإلكترونية التي تنظمها، والاطلاع على محتويات المزادات المطروحة من خلال زيارة صفحتها الرسمية.





مزادات إلكترونية في الخفجي تضم مركبات وهواتف



إحباط محاولة تهريب مليون و683 ألف كبتاجون



كبتاجون في تجويف إطارات الشاحنة



الإبلاغ عن عمليات التهريب

