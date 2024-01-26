"الزكاة" تصدر القواعد المنظمة لتشغيل مناطق الإيداع في المملكة

أ أ

أصدرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، القواعد المنظمة لتشغيل مناطق الإيداع في المملكة، وتحديد الأحكام النظامية المتصلة بترخيص مناطق الإيداع وأسس ممارسة الأنشطة داخلها. اضافة اعلان

وتهدف القواعد المنظمة أيضًا إلى توضيح التزامات المشغّلين وصلاحيات الهيئة الإشرافية والرقابية على هذه المناطق.





إجراءات وشروط تراخيص مناطق الإيداع



تمكين المستوردين والمصدرين من تخزين البضائع



تحقيق المرونة في عمليات الفسح والتخزين

