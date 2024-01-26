"الزكاة" تصدر القواعد المنظمة لتشغيل مناطق الإيداع في المملكة

أ أ
أصدرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، القواعد المنظمة لتشغيل مناطق
الإيداع في المملكة، وتحديد الأحكام النظامية المتصلة بترخيص مناطق الإيداع وأسس
ممارسة الأنشطة داخلها.
وتهدف القواعد المنظمة أيضًا إلى توضيح التزامات المشغّلين وصلاحيات الهيئة الإشرافية والرقابية على هذه المناطق.
إجراءات وشروط تراخيص مناطق الإيداع جاء ذلك على الصفحة الرسمية للهيئة في "إكس"، حيث أكدت أن القواعد
تشمل إيضاح إجراءات تراخيص وأنشطة مناطق الإيداع، وشروط التقديم على الرخص.
وتتضمن القواعد الاشتراطات والمواصفات والالتزامات لمناطق الإيداع، إضافةً إلى الأحكام المرتبطة بالتزامات المشغلين وصلاحيات الهيئة في هذا الشأن.
تمكين المستوردين والمصدرين من تخزين البضائعوتُعد مناطق الإيداع إحدى النظم والأوضاع الجمركية الخاصة التي تمكّن
المستوردين والمصدرين والشركات اللوجستية من تخزين البضائع والقيام بالأنشطة
والعمليات اللوجستية.
وتتم عملية التخزين داخل هذه المناطق في وضع معلق للرسوم الجمركية والضرائب لحين إدخالها للسوق المحلي أو إعادة تصديرها، ما يُسهم في زيادة المرونة في إدارة السيولة المالية وتوفير بيئة تنظيمية داعمة لتنمية الحركة التجارية.
تحقيق المرونة في عمليات الفسح والتخزينويعمل على تحقيق المرونة في عمليات الفسح والتخزين وإعادة التصدير للوجهات
المختلفة، وتيسير إجراءات الاستيراد والتصدير لشحنات مناطق الإيداع ورفع كفاءة
التبادل التجاري، وذلك لتعزيز مكانة المملكة في أن تصبح مركزًا لوجستيًا عالميًا.
وتتيح هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الاطلاع على القواعد المنظمة لتشغيل مناطق الإيداع في المملكة من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة (من هنا).