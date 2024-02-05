"الزكاة" تدعو المنشآت الخاضعة لضريبة الاستقطاع إلى تقديم إقرارات شهر يناير

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دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المنشآت الخاضعة لضريبة الاستقطاع في المملكة إلى تقديم إقراراتها الضريبية عن شهر يناير الماضي، وذلك في موعدٍ أقصاه 11 فبراير الجاري. اضافة اعلان





الزكاة تدعو المنشآت إلى تقديم إقرارات شهر يناير



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الملكفون بضريبة الاستقطاع الجهات غير المقيمة

