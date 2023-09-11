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"الزكاة" تدعو إلى تقديم إقرارات ضريبة السلع الانتقائية عن شهري يوليو وأغسطس

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هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
أ أ
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دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، المنشآت الخاضعة لضريبة السلع الانتقائية إلى تقديم إقراراتها الضريبية عن شهرَي يوليو وأغسطس الماضيَيْن، وذلك في الخامس عشر من شهر سبتمبر الجاري كحدٍ أقصى.اضافة اعلان
وحثت الهيئة المنشآت على المسارعة بتقديم إقراراتها من خلال الموقع الإلكتروني ( اضغط هنا)، تجنبًا لغرامة التخلف عن تقديم الإقرار في مدته المحددة، بواقع 5% من قيمة الضريبة التي كان يتعين الإقرار بها عن كل 30 يوم تأخير في تقديم الإقرار.


ضريبة السلع الانتقائية

ودعت "الزكاة والضريبة والجمارك" المكلفين من قطاع الأعمال الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة السلع الانتقائية، إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، والذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع
أو حساب "اسأل الزكاة والضريبة والجمارك" على منصة X (@Zatca_Care )، أو البريد الإلكتروني (اضغط هنا)، أو من خلال المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة (اضغط هنا). 
وتُعَد ضريبة السلع الانتقائية واحدة من الأنظمة الضريبية السارية في المملكة، التي تُفرَض على السلع ذات الآثار السلبية على الصحة العامة أو البيئة بنسب متفاوتة، وتشمل المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة والمشروبات المُحلَّاة، والتبغ ومشتقاته.

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