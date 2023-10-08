"الزعاق" يوضح الفارق بين البرج والنجم عند العرب

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قال الدكتور خالد الزعاق، خبير الطقس، إن السماء عبارة عن نجوم منثورة قسمها العرب إلى مجاميع وأسموا كل مجموعة بالبرج وعدد البروج 12 برجا بعدد أشهر السنة، اضافة اعلان





أقسام النجوم:



موسم الوسم:



وأضاف في مقطع فيديو - بحسب العربية : "قسم العرب النجوم إلى قسمين شمالية وهي الواقعة شمال خط الاستواء وجنوبية وهي الواقعة جنوب خط الأستواء".في وقت سابق، قال الدكتور خالد الزعاق خبير الطقس والمناخ، إن أغلى ما يملكه العرب من رؤوس الأموال هي الإبل وهي مصدر العزة والثروة عندهم قديما وحديثا.وأضاف في مقطع فيديو: مع قرب دخول موسم الوسم تبدأ المواشي تضر لبن ويزداد وبرها وتقترب الإبل من الولادة (العشر) وهي النوق التي بلغت في حملها ١٠ شهور.في وقت سابق، قال خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق، إن المناطق القطبية معدومة الأمطار بعكس المناطق الاستوائية الدائمة المطر بينما المناطق العربية شحيحة المطر.وأضاف في مقطع فيديو أن موسم الأمطار على بلدان الخليج طويل لكنه شحيح في هطول المطر، ويبدأ مع دخول موسم سهيل في آخر شهر أغسطس وينتهي بدخول موسم تويبع في نهاية شهر مايو.وأشار إلى أن المطر يهطل خلال مواسم «سهيل، الوسم، المربعانية، الشبط»، من آخر شهر أغسطس إلى آخر فبراير وهي أمطار تنبت الربيع الشتوي (النفل، الخزامى، الفقع).وأضاف أنه حال هطول الأمطار خلال موسم العقارب والأدرعة والحميمين من شهر مارس إلى نهاية شهر مايو فتلك أمطار منبتة للربيع الصيفي.