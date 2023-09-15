الجمعة، 30 صفر 1445 ، 15 سبتمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

آخر الأخبار

لطلاب الجامعات.. 5 نصائح أساسية لتهيئة نفسك لسوق العمل؟ ا

المملكة تشارك في مؤتمر عالمي عن مكافحة الفساد في فيينا ا

في هذه الدولة.. مكافأة للأزواج إذا كان عمر العروس أقل من 25 عامًا ا

بالفيديو..

الزعاق يتوقع حالة الطقس في ربيع الأول لهذا العام.. أجواء معتدلة

الطقس
الطقس
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

توقع الخبير في الطقس والمناخ والباحث في شؤون الفلك د. خالد الزعاق حالة الطقس خلال شهر ربيع الأول، بمشيئة الله، قائلا: " في شهر ربيع الأول ولد وهاجر وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم".اضافة اعلان

أمطاره تنبت الأرض


وقال الزعاق إن "شهر ربيع الأول لهذه السنة في أوله ينتصف موسم السهيل، وهو موسم الصفري أي أن جميع أيام شهر ربيع الأول تنتشر وتتفشى فيها الأمراض الموسمية الزكام والحساسية في جميع أنواعها".

اعتدال الأجواء


وأضاف "في منتصفه يتساوى طول الليل مع النهار، ويعتدل الزمان، وفي نهايته يدخل علينا موسم الوسم وهو الموسم الذي أمطاره تنبت الأرض".

وتابع أن شهر ربيع الأول، هو الشهر الثالث من شهور السنة الهجرية يسمى بربيع الأول، والسنة الهجرية سنة قمرية تعتمد على رؤية الهلال في شهورها.
وأضاف الزعاق "سمي ربيعا لأنه كان يقع وقت التسمية بموسم الخريف، فالعرب القدماء يمسون الخريف ربيعا والربيع صيفا، ويسمون الصيف قيظا، وكانت الشهور العربية تتواءم مع مسمياتها ، فجماد أول وجماد ثاني دليل على شدة البرد، ورمضان دليل على رمض الأرض إذا اشتدت حرارتها.

توقعات حالة الطقس


وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس - بمشيئة الله تعالى - استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة الى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من منطقة مكة المكرمة.

حرحة الرياح السطحية



وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية تتحول تدريجياً الى شمالية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي وبسرعة 20-45كم/ساعة على الجزء الأوسط و الجنوبي تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي ومن متر الى مترين ونصف يصل إلى ثلاثة أمتار مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج على الجزء الشمالي ومتوسط الموج الى مائج على الجزئين الأوسط و الجنوبي.

اقرأ أيضا

مواقيت الصلاة
12:30 ص الجمعة، 15 سبتمبر 2023

الجمعة 30 صفر.. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع مناطق المملكة

وزارة الخارجية
11:36 م الخميس، 14 سبتمبر 2023

المملكة توجه دعوة لوفد من صنعاء لاستكمال اللقاءات والنقاشات بناء على المبادرة السعودية التي أعلنت في مارس 2021

النيابة العامة - الحراسات الامنية - حرس امنى - حرس خاص
11:01 م الخميس، 14 سبتمبر 2023

خلال ساعة.. ضبط مروجين وأكثر من 100 كيلو جرام قات مخدر في جازان وخميس مشيط

منصة-بلدي
9:36 م الخميس، 14 سبتمبر 2023

منصة بلدي توضح آلية تلقي وإغلاق البلاغات

اقرأ أيضا

أهم 10.. وزارة الدفاع تنفذ حكم الشرع في "خائنين" وتوضيح مهم من الأرصاد بشأن الإعصار

"العربية للعالم".. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يطلق قناته التعليمية على اليوتيوب

الإطاحة بمواطنَين في أحد القطاعات الأمنية و(3) مخالفين لترويجهم المخدرات بالرياض

كم رسوم تجديد الاستمارة ومقدار الغرامة المالية لكل سنة تطويف؟.. المرور يوضح

للمرة الثانية على التوالي "الموارد البشرية" تحصل على جائزة الشارقة للاتصال الحكومي

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

أمطار وسيول في معظم مناطق المملكة 8:32 م الجمعة، 25 أغسطس 2023

شاهد.. السيول تجري أنهارًا بين العيص وأملج

رياح نشطة 7:40 م الجمعة، 25 أغسطس 2023

تنبيه هام لخبير طقس بشأن تكرار الرياح الأخيرة الهابطة على مكة

F4YIqooXMAAPgip 6:20 م الجمعة، 25 أغسطس 2023

49 في الأحساء.. أعلى المدن تسجيلًا لدرجات الحرارة اليوم الجمعة

أمطار وسيول في معظم مناطق المملكة 10:14 ص الجمعة، 25 أغسطس 2023

عاجل.. توقعات "الأرصاد": أمطار وسيول ورياح على مكة وجازان و4 مناطق

اقرأ أيضا

القمر
7:15 م الخميس، 14 سبتمبر 2023

فلكية جدة: القمر سيصل منزلة الاقتران لشهر ربيع الأول في هذا الموعد

برنامج ريف
6:43 م الخميس، 14 سبتمبر 2023

بالأرقام.. برنامج ريف : إنجازات مُشرِقة لتنمية ونهضة المناطق الريفية

النقل البري
5:01 م الخميس، 14 سبتمبر 2023

بعد عشرات السنين من الخدمة.. خط البلدة يتقاعد نهائيا لصالح النقل العام

أخبار السعودية
4:42 م الخميس، 14 سبتمبر 2023

أخبار السعودية.. حقيقة تأثر المملكة بالأعاصير وارتفاع الأسعار ووظائف بالنيابة العامة

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

مدينة درنة هي الأكثر تضررًا من الإعصار دانيال
2:04 ص الجمعة، 15 سبتمبر 2023

خبير يكشف توقعات بكارثة 10 أضعاف إعصار ليبيا بدولة عربية (تفاصيل صادمة)

ققققققققققققققققققققققققققققق
4:45 م الخميس، 14 سبتمبر 2023

عاجل.. إحالة 25 مشتبها للنيابة لمخالفتهم نظام السوق ولوائحه التنفيذية

مواقيت الصلاة
12:30 ص الجمعة، 15 سبتمبر 2023

الجمعة 30 صفر.. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع مناطق المملكة

النيابة العامة - الحراسات الامنية - حرس امنى - حرس خاص
11:01 م الخميس، 14 سبتمبر 2023

خلال ساعة.. ضبط مروجين وأكثر من 100 كيلو جرام قات مخدر في جازان وخميس مشيط

مدينة درنة
10:46 م الخميس، 14 سبتمبر 2023

"تواصل" ترصد مآسي درنة المنكوبة..إعصار دانيال كارثة ضربت ليبيا وتوابع لم تنته بعد

إعصار دانيال- درنة
9:04 م الخميس، 14 سبتمبر 2023

آلاف القتلى والمفقودين وأحياء اختفت بالكامل.. ما سبب إعصار دانيال ولماذا كانت الخسائر بهذه الفداحة؟