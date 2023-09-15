الزعاق يتوقع حالة الطقس في ربيع الأول لهذا العام.. أجواء معتدلة

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توقع الخبير في الطقس والمناخ والباحث في شؤون الفلك د. خالد الزعاق حالة الطقس خلال شهر ربيع الأول، بمشيئة الله، قائلا: " في شهر ربيع الأول ولد وهاجر وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم". اضافة اعلان





أمطاره تنبت الأرض



اعتدال الأجواء



توقعات حالة الطقس



حرحة الرياح السطحية



وقال الزعاق إن "شهر ربيع الأول لهذه السنة في أوله ينتصف موسم السهيل، وهو موسم الصفري أي أن جميع أيام شهر ربيع الأول تنتشر وتتفشى فيها الأمراض الموسمية الزكام والحساسية في جميع أنواعها".وأضاف "في منتصفه يتساوى طول الليل مع النهار، ويعتدل الزمان، وفي نهايته يدخل علينا موسم الوسم وهو الموسم الذي أمطاره تنبت الأرض".وتابع أن شهر ربيع الأول، هو الشهر الثالث من شهور السنة الهجرية يسمى بربيع الأول، والسنة الهجرية سنة قمرية تعتمد على رؤية الهلال في شهورها.وأضاف الزعاق "سمي ربيعا لأنه كان يقع وقت التسمية بموسم الخريف، فالعرب القدماء يمسون الخريف ربيعا والربيع صيفا، ويسمون الصيف قيظا، وكانت الشهور العربية تتواءم مع مسمياتها ، فجماد أول وجماد ثاني دليل على شدة البرد، ورمضان دليل على رمض الأرض إذا اشتدت حرارتها.وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس - بمشيئة الله تعالى - استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة الى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من منطقة مكة المكرمة.وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية تتحول تدريجياً الى شمالية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي وبسرعة 20-45كم/ساعة على الجزء الأوسط و الجنوبي تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي ومن متر الى مترين ونصف يصل إلى ثلاثة أمتار مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج على الجزء الشمالي ومتوسط الموج الى مائج على الجزئين الأوسط و الجنوبي.