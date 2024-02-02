الزعاق: لن يرحل الشتاء بدون قبلات باردة.. وهذا ما توقعه بشأن طقس رمضان المبارك

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قال خبير الطقس خالد الزعاق إن حالة الطقس المتوقعة خلال شهر رمضان القادم ستكون معتدلة.





توقعات الطقس في شهر رمضان:

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أقصر وأطول ساعات الصيام في رمضان:

العواصم الإسلامية في رمضان:

وأوضح الزعاق خلال مقطع فيديو تم تداوله على منصة "إكس"، :"هالسنة مرت المربعانية بسلام، والشبط إن شاء الله يمر بسلام، لكن ما راح ينتهي البرد بدون ما يقبلنا قبلات باردة".وحول توقعاته لطقس شهر رمضان قال:"أول رمضان الأجواء تكون معتدلة، وبنشغل مكيفات في النهار أما آخر رمضان بنشغلها بالليل والنهار".لا بد من الإشارة إلى أن عدد ساعات الصيام مرتبطٌ بطول النهار، والذي يعتمد بدوره على خطوط العرض.فكلما كانت الدولة أقرب إلى القطب الشمالي، كانت ساعات الصيام فيها أطول في هذا الوقت من السنة، وكلما ابتعدت عن خط الاستواء باتجاه الجنوب كان النهار أقصر.وفي رمضان هذا العام، تسجل مدينة بورتو مونت في تشيلي أقصر نهار، حيث سيصوم المسلمون 12 ساعة و44 دقيقة، بينما ستشهد نوك عاصمة جرينلاند أطول ساعات الصيام بواقع 17 ساعة و26 دقيقة.وعلى مستوى العواصم الإسلامية، تسجّل كمبالا في أوغندا أقصر ساعات النهار بواقع 13 ساعة و17 دقيقة، في حين يبلغ عدد ساعات الصيام في نور سلطان عاصمة كازاخستان 15 ساعة و33 دقيقة.أما على مستوى العواصم العربية، فتسجل موروني في جزر القمر أقصر ساعات الصيام بـ 13 ساعة و4 دقائق، بينما تسجل الرباط في المغرب أطول نهار بواقع 14 ساعة و23 دقيقة.