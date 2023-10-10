"الزعاق": توقعات بأن تكون الأيام المقبلة الألطف طوال العام

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قال خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق؛ إننا سنعيش الأيام الألطف في السنة على الإطلاق خلال الـ 78 يوما المقبلة.





آخر سهيل

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وتابع: نحن الآن نعيش في الأيام الأخيرة من موسم سهيل وخلالها تبدأ تنكمش الرطوبة على جميع السواحل والتي تشهد في كل يوم منها أجواء الفصول الأربعة.



واستكمل : نعيش الخريف في آخر العصر، ونعيش الربيع في أول الصباح، والقيظ في عز الظهر، والبوادر الشتوية في آخر الليل.





ولفت إلى أن المناطق الشمالية "طريف وعرعر وتبوك والجوف" وحائل والمناطق الجنوبية "الباحة وعسير وأبها" يشبون النار من باب الوناسة بآخر الليل.











فهي الأيام التي تحدد ماهية الموسم القادم من حيث الربيع وغيره

pic.twitter.com/2IP1i2saEO سنعيش ألطف وأهم أيام السنة على الإطلاقفهي الأيام التي تحدد ماهية الموسم القادم من حيث الربيع وغيره October 10, 2023 وأضاف أن أمطار الـ 78 يوماً المقبلة تعد الأفضل في العام على الإطلاق لأنها تنبت جميع أنواع الحشائش البرية.

وأضاف في فيديو على حسابه في "إكس"، : تشمل 13 يوماً من آخر سهيل، و52 يوماً من الوسم، و13 يوماً من أول المربعانية "أكتوبر ونوفمبر وأول ديسمبر".