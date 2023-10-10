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"الزعاق": توقعات بأن تكون الأيام المقبلة الألطف طوال العام

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الزعاق
أ أ
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قال خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق؛ إننا سنعيش الأيام الألطف في السنة على الإطلاق خلال الـ 78 يوما المقبلة.

آخر سهيل

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وأضاف في فيديو على حسابه في "إكس"، : تشمل 13 يوماً من آخر سهيل، و52 يوماً من الوسم، و13 يوماً من أول المربعانية "أكتوبر ونوفمبر وأول ديسمبر".

وتابع: نحن الآن نعيش في الأيام الأخيرة من موسم سهيل وخلالها تبدأ تنكمش الرطوبة على جميع السواحل والتي تشهد في كل يوم منها أجواء الفصول الأربعة.

واستكمل : نعيش الخريف في آخر العصر، ونعيش الربيع في أول الصباح، والقيظ في عز الظهر، والبوادر الشتوية في آخر الليل.

ولفت إلى أن المناطق الشمالية "طريف وعرعر وتبوك والجوف" وحائل والمناطق الجنوبية "الباحة وعسير وأبها" يشبون النار من باب الوناسة بآخر الليل.

وأضاف أن أمطار الـ 78 يوماً المقبلة تعد الأفضل في العام على الإطلاق لأنها تنبت جميع أنواع الحشائش البرية.

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