الزعاق: اليوم الجمعة أقصر نهار وأطول ليلة في السنة على الإطلاق

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قال خبير الأرصاد الجوية، الدكتور خالد بن صالح الزعاق: إننا سنعيش، اليوم الجمعة، أقصر نهار وأطول ليلة في السنة على الإطلاق. اضافة اعلان

وسيتجاوز طول الليل في الدول العربية 13 ساعة تقريباً.





أطول ليلة في السنة



أطول نهار في السنة



سيول وبرد ورياح متربة على 8 مناطق



تكون الضباب



في تمام الساعة 6.30 من صباح اليوم الجمعة تصل الشمس إلى أقصى ميل لها ناحية الجنوب، أي أنها ستتعامد على مدار الجدي، ومعنى ذلك بداية فصل الشتاء الفلكي على جميع المناطق الواقعة شمال خط الاستواء.ويعني أنها ستعيش أطول ليلة في السنة، وهذا مرحلة برد الانصراف والذي يُقال فيه "لا برد إلا بعد الانصراف"، أي لا يأتينا البرد الشديد والذي يدخل مع الإنسان في فراشه ويُخرج البخار من الجو إلا بعد أن تنصرف الشمس من الجهة الجنوبية إلى الجهة الشمالية.وأضاف: "الشمس عندها انقلابين وعبورين، فإذا انقلبت في حركتها من الجهة الجنوبية إلى الجهة الشمالية في 22 ديسمبر، نعيش أطول ليالي السنة، وإذا انقلبت في حركتها من الشمال للجنوب في 22 يونيو، نعيش أطول نُهُر السنة، وإذا عبرت خط الاستواء في 16 مارس و27 سبتمبر يتساوى طول الليل مع النهار".واختتم بقول الله تعالى: "يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك عبرة لأولي الأبصار".وتابع: "غدا أقصر نهار وأطول ليلة في السنة على الإطلاق وسيتجاوز طول الليل في الدول العربية 13 ساعة تقريباً".وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بمشيئة الله تعالى، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.وأوضح المركز أن هذه الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، حائل، تبوك، الجوف، والحدود الشمالية، تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.في حين لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.